Бедрак Виктория, редактор ленты
После выходных доллар и евро подешевели: сколько стоит валюта 16 октября
В понедельник, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,28 грн/€1. Это на 36 копеек дешевле, чем до выходных.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,37 грн/$1. Он уменьшился на две копейки.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
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Какой курс валют в банках Украины 16.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Євро
|39,6
|40,6
|Доллар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,29
|39,60
|Доллар
|36,37
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40
|41,30
|Доллар
|37,40
|37,76
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,40
|40,30
|Доллар
|37,35
|37,90
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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