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После выходных доллар и евро подешевели: сколько стоит валюта 16 октября

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

В понедельник, 16 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,28 грн/€1. Это на 36 копеек дешевле, чем до выходных.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,37 грн/$1. Он уменьшился на две копейки.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 16.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Євро 39,6 40,6
Доллар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,29 39,60
Доллар 36,37 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40 41,30
Доллар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,40 40,30
Доллар 37,35 37,90
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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