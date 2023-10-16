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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після вихідних долар та євро здешевшали: скільки коштує валюта 16 жовтня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У понеділок, 16 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,28 грн/€1. Це на 36 копійок дешевше, ніж до вихідних.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,37 грн/$1. Він зменшився на дві копійки.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 16.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,6 40,6
Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,29 39,60
Долар 36,37 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40 41,30
Долар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,40 40,30
Долар 37,35 37,90
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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