Після вихідних долар та євро здешевшали: скільки коштує валюта 16 жовтня

У понеділок, 16 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,28 грн/€1. Це на 36 копійок дешевше, ніж до вихідних.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,37 грн/$1. Він зменшився на дві копійки.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 16.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,6 40,6 Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41 Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,29 39,60 Долар 36,37 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40 41,30 Долар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,40 40,30 Долар 37,35 37,90

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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