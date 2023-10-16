Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Після вихідних долар та євро здешевшали: скільки коштує валюта 16 жовтня
У понеділок, 16 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,28 грн/€1. Це на 36 копійок дешевше, ніж до вихідних.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,37 грн/$1. Він зменшився на дві копійки.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют у банках України 16.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,6
|40,6
|Долар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,29
|39,60
|Долар
|36,37
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40
|41,30
|Долар
|37,40
|37,76
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,40
|40,30
|Долар
|37,35
|37,90
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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