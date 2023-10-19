Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября
В четверг, 19 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,61 грн/€1. Евро подорожало на 6 копеек.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,56 грн/$1. Он подорожал еще на 11 копеек.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 19.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,6
|40,6
|Доллар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,10
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,60
|39,85
|Доллар
|36,58
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,15
|Доллар
|37,40
|37,86
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,35
|Доллар
|37,40
|37,95
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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