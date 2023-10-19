Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября
Фото: Depositphotos

В четверг, 19 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,61 грн/€1. Евро подорожало на 6 копеек.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,56 грн/$1. Он подорожал еще на 11 копеек.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

Сейчас смотрят

Какой курс валют в банках Украины 19.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,6 40,6
Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,10
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,60 39,85
Доллар 36,58 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 40,15
Доллар 37,40 37,86

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,45 40,35
Доллар 37,40 37,95
Читайте также
Гривна в свободном плавании? Что означает отказ Нацбанка от фиксированного курса валют
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Доллар и евро резко подорожали: курс валют в Украине 18 октября
євро
Евро сохраняет стабильность, доллар снова подешевел: курс валют на 17 октября
курс євро
После выходных доллар и евро подешевели: сколько стоит валюта 16 октября
Курс валют, долари
Перед выходными валюта немного подорожала: курс евро и доллара в банках на 13 октября
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября
Евро продолжает расти, доллар снова подешевел: курс валют на 12 октября
Гривня - долар

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября
ATACMS изменят ход ВОЙНЫ | УСПЕХИ ВСУ на Таврическом направлении | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября
ВСУ минуснули ОЧЕРЕДНОЙ СУ-25 РФ | ХАМАС воюет оружием из РФ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября
23 украинца ПОГИБЛИ от рук ХАМАСА | АДСКАЯ АВДЕЕВКА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в Украине 19 октября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь