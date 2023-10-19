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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Долар та євро продовжують дорожчати: курс валют в Україні 19 жовтня

Долар та євро продовжують дорожчати: курс валют в Україні 19 жовтня
Фото: Depositphotos

У четвер, 19 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,61 грн/€1. Євро здорожчало на 6 копійок.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,56 грн/$1. Він здорожчав ще на 11 копійок.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 19.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,6 40,6
Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,10
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,60 39,85
Долар 36,58 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 40,15
Долар 37,40 37,86

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,45 40,35
Долар 37,40 37,95
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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