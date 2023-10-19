Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Долар та євро продовжують дорожчати: курс валют в Україні 19 жовтня
У четвер, 19 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,61 грн/€1. Євро здорожчало на 6 копійок.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,56 грн/$1. Він здорожчав ще на 11 копійок.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Зараз дивляться
Який курс валют у банках України 19.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,6
|40,6
|Долар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,60
|39,85
|Долар
|36,58
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|40,15
|Долар
|37,40
|37,86
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,45
|40,35
|Долар
|37,40
|37,95
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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