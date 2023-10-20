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Марта Бондаренко, редактор ленты

Доллар и евро перед выходными стабильны: курс валют на 20 октября

гроші долар
Фото: Pexels

Сегодня, 20 октября, Национальный банк Украины официальный курс евро установил на уровне 38,65 грн, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее.

Официальный курс доллара — 36,61 грн, что также на 5 коп. дороже, чем 19 октября.

Какой курс валют в банках Украины 20.10.2023:

Курс валют в Украине на 20.10.2023: сколько стоит доллар и евро

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Валюта Покупка Продажа
Евро 39,60 40,60
Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,10
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,55 39,85
Доллар 36,58 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,10 40,15
Доллар 36,80  37,86

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,45 40,35
Доллар 37,40 37,95
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Украине, Курс доллара
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