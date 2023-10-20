Марта Бондаренко, редактор ленты
Доллар и евро перед выходными стабильны: курс валют на 20 октября
Сегодня, 20 октября, Национальный банк Украины официальный курс евро установил на уровне 38,65 грн, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее.
Официальный курс доллара — 36,61 грн, что также на 5 коп. дороже, чем 19 октября.
Какой курс валют в банках Украины 20.10.2023:
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,60
|40,60
|Доллар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,10
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,55
|39,85
|Доллар
|36,58
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,10
|40,15
|Доллар
|36,80
|37,86
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,45
|40,35
|Доллар
|37,40
|37,95
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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