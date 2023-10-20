Доллар и евро перед выходными стабильны: курс валют на 20 октября

Сегодня, 20 октября, Национальный банк Украины официальный курс евро установил на уровне 38,65 грн, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее.

Официальный курс доллара — 36,61 грн, что также на 5 коп. дороже, чем 19 октября.

Какой курс валют в банках Украины 20.10.2023:

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,60 40,60 Доллар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,10 41,10 Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,55 39,85 Доллар 36,58 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,10 40,15 Доллар 36,80 37,86

Курс валют в УкрСиббанке:

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