Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Долар та євро перед вихідними стабільні: курс валют на 20 жовтня
Сьогодні, 20 жовтня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 38,65 грн, що на 5 коп. дорожче, ніж днем раніше.
Офіційний курс долара – 36,61 грн, що також на 5 коп. дорожче, ніж 19 жовтня.
Який курс валют у банках України 20.10.2023:
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Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,60
|40,60
|Долар
|37,25
|37,85
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,55
|39,85
|Долар
|36,58
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,10
|40,15
|Долар
|36,80
|37,86
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,45
|40,35
|Долар
|37,40
|37,95
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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