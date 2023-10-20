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Економіка
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Долар та євро перед вихідними стабільні: курс валют на 20 жовтня

гроші долар
Фото: Pexels

Сьогодні, 20 жовтня, Національний банк України офіційний курс євро встановив на рівні 38,65 грн, що на 5 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Офіційний курс долара – 36,61 грн, що також на 5 коп. дорожче, ніж 19 жовтня.

Який курс валют у банках України 20.10.2023:

Курс валют в Україні на 20.10.2023: скільки коштує долар і євро

Зараз дивляться

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,60 40,60
Долар 37,25 37,85

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,10
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,55 39,85
Долар 36,58 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,10 40,15
Долар 36,80  37,86

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,45 40,35
Долар 37,40 37,95
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

Долар-гривня, Курс валют, Курс валют в Україні, Курс долара
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