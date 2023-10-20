З початку 2023 року Україна витратила на оборону понад 1 трлн грн – Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2023 року Україна витратила на оборону понад 1 трлн грн.
Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.
– За 9 місяців 2023 року із загального фонду державного бюджету було витрачено вже 2 трлн 119 млрд грн, – зазначив Шмигаль.
682 млрд грн з цих коштів було витрачено на зарплати військовим, а 349 млрд грн – на підтримку Збройних сил України: придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту.
– Тобто, цього року ми вже витратили на нашу оборону понад 1 трлн грн. Власне, половина всіх коштів, які ми витрачаємо, йде на оборону і безпеку нашої країни, – наголосив прем’єр.
Загалом із загального фонду держбюджету було витрачено 2 трлн 119 млрд грн. На соціальні програми пішло 386 млрд грн.
Ще 102 млрд грн було виділено на медицину. 112 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам, тобто на підтримку українських регіонів.
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