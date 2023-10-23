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После выходных евро подорожало, а доллар подешевел: курс валют на 23 октября

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

В понедельник, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,70 грн/€1. Это на 5 копеек дороже, чем до выходных.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,54 грн/$1. Он снизился на 7 копеек.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках Украины 23.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,55
Доллар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,10
Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,68 40,00
Доллар 36,56 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,80
Доллар 37,40 37,86

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,40 40,30
Доллар 37,40 37,90
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После выходных евро подорожало, а доллар подешевел: курс валют на 23 октября

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют, Курс валют в Украине
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