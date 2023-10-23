После выходных евро подорожало, а доллар подешевел: курс валют на 23 октября
В понедельник, 23 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,70 грн/€1. Это на 5 копеек дороже, чем до выходных.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,54 грн/$1. Он снизился на 7 копеек.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках Украины 23.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,55
|Доллар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,10
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,68
|40,00
|Доллар
|36,56
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,80
|Доллар
|37,40
|37,86
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,40
|40,30
|Доллар
|37,40
|37,90
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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