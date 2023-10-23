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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Після вихідних євро здорожчало, а долар подешевшав: курс валют на 23 жовтня

Курс валют, долари
Фото: Depositphotos

У понеділок, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,70 грн/€1. Це на 5 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,54 грн/$1. Він знизився на 7 копійок.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 23.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,55
Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,10
Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,68 40,00
Долар 36,56 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,80
Долар 37,40 37,86

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,40 40,30
Долар 37,40 37,90
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Після вихідних євро здорожчало, а долар подешевшав: курс валют на 23 жовтня

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют, Курс валют в Україні
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Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
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