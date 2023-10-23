Після вихідних євро здорожчало, а долар подешевшав: курс валют на 23 жовтня

У понеділок, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,70 грн/€1. Це на 5 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,54 грн/$1. Він знизився на 7 копійок.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 23.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,55 40,55 Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,10 41,10 Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,68 40,00 Долар 36,56 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,70 40,80 Долар 37,40 37,86

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,40 40,30 Долар 37,40 37,90

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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