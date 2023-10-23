Після вихідних євро здорожчало, а долар подешевшав: курс валют на 23 жовтня
У понеділок, 23 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,70 грн/€1. Це на 5 копійок дорожче, ніж до вихідних.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,54 грн/$1. Він знизився на 7 копійок.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 23.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,55
|Долар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,68
|40,00
|Долар
|36,56
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,80
|Долар
|37,40
|37,86
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,40
|40,30
|Долар
|37,40
|37,90
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук