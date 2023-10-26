НБУ улучшил прогноз инфляции по итогам 2023 года и ухудшил на 2024-й

За последние месяцы инфляция стремительно снижалась, прежде всего благодаря высоким урожаям. В сентябре она снизилась до 7,1% в годовом измерении и в октябре продолжила замедляться, чему способствовало сохранение курсовой устойчивости на фоне успешного перехода к управляемой гибкости курса, заявил на брифинге глава НБУ Андрей Пышный.

– НБУ улучшил прогноз на конец 2023 года с 10,6% до уровня 5,8%. Основной фактор этого пересмотра – влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен. В то же время Нацбанк повысил прогноз инфляции на 2024 год с 8,5% до 9,8%, — сообщил он.

По его словам, более высокие темпы роста инфляции в следующем году будут обусловлены “низкой базой этого года сравнения для стоимости продовольственных товаров, более длительным сохранением давления на расходы бизнеса из-за пересмотра предположения о рисках безопасности, увеличением зарплат и ускорением роста административно-регулируемых цен”.

Сейчас смотрят

Пышный отметил, что в дальнейшем, в частности в 2025 году, она замедлится до 6%, прежде всего из-за ожидаемого снижения рисков безопасности, что допускается прогнозом НБУ.

— Восстановление оптимальной логистики и производства в послевоенный период позволит наращивать предложение товаров и ограничивать ценовое давление. Весомое влияние на ценовую динамику будет иметь и ожидаемое снижение мировых цен на энергоносители, – подытожил глава НБУ.

В то же время, по прогнозам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2023 году инфляция в Украине будет на уровне 8-9%, то есть не выше этого показателя.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.