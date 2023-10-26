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Економіка
Валентина Летяк, редакторка стрічки

НБУ поліпшив прогноз інфляції за підсумками 2023 року і погіршив на 2024-й

ціни на продукти, інфляція
Фото: Depositphotos

Упродовж останніх місяців інфляція стрімко знижувалася, передусім завдяки високим врожаям. У вересні вона знизилася до 7,1% в річному вимірі, й у жовтні продовжила сповільнюватися, чому сприяло збереження курсової стійкості на тлі успішного переходу до керованої гнучкості курсу, заявив на брифінгу глава НБУ Андрій Пишний.

НБУ поліпшив прогноз на кінець 2023 року з 10,6% до рівня 5,8%. Основний чинник цього перегляду – вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін. Водночас Нацбанк підвищив прогноз інфляції на 2024 рік з 8,5% до 9,8%, – повідомив він.

За його словами, вищі темпи зростання інфляції наступного року зумовлюватимуться “низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд припущення щодо безпекових ризиків, збільшенням зарплат і прискоренням зростання адміністративно-регульованих цін”.

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Пишний зауважив, що надалі, зокрема у 2025 році, вона сповільниться до 6%, насамперед через очікуване зниження безпекових ризиків, що припускається прогнозом НБУ.

– Відновлення оптимальної логістики та виробництва в післявоєнний період дасть змогу нарощувати пропозицію товарів та обмежуватиме ціновий тиск. Вагомий вплив на цінову динаміку матиме й очікуване зниження світових цін на енергоносії, – підсумував голова НБУ.

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Водночас, за прогнозами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, у 2023 році інфляція в Україні буде на рівні 8-9%, тобто не вище цього показника.

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Інфляція, НБУ, Ціни на продукти
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