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Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Партнеры обещают Украине в 2023 году $45 млрд помощи – НБУ

Долари
Фото: Pixabay

В НБУ надеются, что международные партнеры выполнят обещания по предоставлению Украине $45 млрд финансовой помощи в 2023 году, хотя есть высокие риски, что ее может быть меньше.

– Эти риски усилились в течение последних месяца-двух. Однако те заверения, которые мы получаем от международных партнеров, дают нам основания в качестве базового сценария закладывать те объемы помощи, которые заявлены в нашем прогнозе, в том числе $45 млрд на этот год, тогда как в прошлом прогнозе мы закладывали $42 млрд, — заявил на брифинге замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.

Соответственно, по его словам, на основе этих оценок НБУ пересмотрел прогноз международных резервов на конец текущего года – с $38,3 млрд до $41,8 млрд.

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Николайчук также выразил надежду, что, несмотря на сложную внутриполитическую ситуацию, США быстро решат вопрос с пакетом помощи на $60 млрд, который анонсировал президент Джо Байден.

— Что касается плана Б, то на сегодняшний день он состоит только в том, чтобы работать активно с нашими международными партнерами. Полностью покрыть недостаток финансирования от Соединенных Штатов или от других международных партнеров будет очень трудно, — отметил замглавы Нацбанка.

20 октября президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на пакет помощи в размере $106 млрд. В нем предусматривается выделение $61,3 млрд для финансирования Украины в течение года.

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Война в Украине, Экономика Украины, НБУ, США-Украина, Транш ЄС, транш от МВФ
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