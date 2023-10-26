Партнери обіцяють Україні у 2023 році $45 млрд допомоги – НБУ

В НБУ сподіваються, що міжнародні партнери виконають обіцянки щодо надання Україні $45 млрд фінансової допомоги у 2023 році, хоча є високі ризики, що її може бути менше.

– Ці ризики посилилися протягом останніх місяця-двох. Однак ті запевнення, які ми отримуємо від міжнародних партнерів, дають нам підстави як базовий сценарій закладати ті обсяги допомоги, які заявлені в нашому прогнозі, зокрема $45 млрд на цей рік, тоді як у минулому прогнозі ми закладали $42 млрд, – заявив на брифінгу заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Відповідно, за його словами, на основі цих оцінок НБУ переглянув прогноз міжнародних резервів на кінець поточного року – із $38,3 млрд до $41,8 млрд.

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Ніколайчук також висловив сподівання, що, попри складну внутрішньополітичну ситуацію, США швидко вирішать питання з пакетом допомоги на $60 млрд, який анонсував президент Джо Байден.

– Щодо плану Б, то на сьогодні він полягає тільки в тому, щоб працювати активно з нашими міжнародними партнерами. Повністю покрити нестачу фінансування від Сполучених Штатів чи від інших міжнародних партнерів буде дуже важко, – зауважив заступник голови Нацбанку.

20 жовтня президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на пакет допомоги обсягом $106 млрд. У ньому передбачається виділення $61,3 млрд для фінансування України протягом року.

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