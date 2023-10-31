Украина получит €335 млн помощи от Еврокомиссии — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал получение от Еврокомиссии €335 млн помощи, которые пойдут на восстановление инфраструктуры.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства утверждено соответствующее соглашение о финансировании программы Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ.

— Средства будут выделены после его подписания. Их направим на восстановление инфраструктуры, в частности энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию, — уточнил глава правительства.

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17 октября Еврокомиссия уже выделила более €50 млн Фонду энергетической поддержки Украины, который она создала совместно с Энергетическим сообществом ЕС (ENTSO-E).

В июне Еврокомиссия предложила создать специальный Фонд с бюджетом до €50 млрд на период с 2024-го по 2027 год в форме грантов и кредитов в поддержку восстановления, отстройки и модернизации Украины.

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