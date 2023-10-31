Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Экономика
Валентина Летяк, редактор ленты

Украина получит €335 млн помощи от Еврокомиссии — Шмыгаль

Єврокомісія
Фото: Unsplash

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал получение от Еврокомиссии €335 млн помощи, которые пойдут на восстановление инфраструктуры.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства утверждено соответствующее соглашение о финансировании программы Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ.

— Средства будут выделены после его подписания. Их направим на восстановление инфраструктуры, в частности энергетики, на помощь бизнесу, на антикоррупционные меры, на защиту окружающей среды и цифровизацию, — уточнил глава правительства.

Сейчас смотрят

17 октября Еврокомиссия уже выделила более €50 млн Фонду энергетической поддержки Украины, который она создала совместно с Энергетическим сообществом ЕС (ENTSO-E).

В июне Еврокомиссия предложила создать специальный Фонд с бюджетом до €50 млрд на период с 2024-го по 2027 год в форме грантов и кредитов в поддержку восстановления, отстройки и модернизации Украины.

Читайте также
€50 млрд на 4 года. Европарламент поддержал создание Фонда помощи Украине
Європарламент

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Еврокомиссия, відновлення України, Война в Украине, Денис Шмыгаль, Транш ЄС, Украина-ЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Спутниковые снимки зафиксировали следы пожара на аэродроме Саки в Крыму
вибух дим
Армия РФ использует дроны Ланцет для атак на приоритетные цели — британская разведка
БпЛА Ланцет
Услуги для ВПЛ в Дії временно не будут работать из-за обновления: что изменится
Украина получит €335 млн помощи от Еврокомиссии — Шмыгаль
Что означает угроза применения баллистического вооружения из ОТРК: объясняет эксперт
ракети
Президентские выборы 2024 года. Состоятся ли и насколько это хорошая идея
Вибори в Україні

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Украина получит €335 млн помощи от Еврокомиссии — Шмыгаль
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
Украина получит €335 млн помощи от Еврокомиссии — Шмыгаль
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Украина получит €335 млн помощи от Еврокомиссии — Шмыгаль
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Украина получит €335 млн помощи от Еврокомиссии — Шмыгаль
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь