Україна отримає €335 млн допомоги від Єврокомісії – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував отримання від Єврокомісії €335 млн допомоги, які підуть на відбудову інфраструктури.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряду затверджено відповідну угоду про фінансування програми Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ.

– Кошти будуть виділені після її підписання. Їх спрямуємо на відбудову інфраструктури, зокрема енергетики, на допомогу бізнесу, на антикорупційні заходи, на захист довкілля та цифровізацію, – уточнив глава уряду.

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17 жовтня Єврокомісія вже виділила понад €50 млн Фонду енергетичної підтримки України, який вона створила спільно з Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E).

У червні Єврокомісія запропонувала створити спеціальний Фонд з бюджетом до €50 млрд на період з 2024-го до 2027 року у формі грантів і кредитів на підтримку відновлення, відбудови та модернізації України.

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