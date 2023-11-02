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Доллар стабильный, евро подешевел: курс валют на 2 ноября

курс євро
Фото: Pexels

Нацбанк Украины установил на четверг, 2 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,27 грн/$1. Это на одну копейку дешевле по сравнению со вчерашним банковским днем.

Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,23 грн/€1. То есть она подешевела на 31 копейку.

В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.

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Какой курс валют в банках 02.11.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,25 40,25
Доллар 37 37,6

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,8 40,8
Доллар 37,45 37,95

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,32 39,80
Доллар 36,24 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,1 39,90
Доллар 37,1 37,62

Курс валют в УкрСиббанке:

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Валюта Покупка Продажа
Евро 39,15 40,05
Доллар 37,1 37,65
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, Валюта, Курс валют, Курс доллара
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