Доллар стабильный, евро подешевел: курс валют на 2 ноября
Нацбанк Украины установил на четверг, 2 ноября, официальный курс гривны к доллару на уровне 36,27 грн/$1. Это на одну копейку дешевле по сравнению со вчерашним банковским днем.
Курс евровалюты установлен сегодня на уровне 38,23 грн/€1. То есть она подешевела на 31 копейку.
В обменниках украинских банков стоимость валюты отличается.
Какой курс валют в банках 02.11.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,25
|40,25
|Доллар
|37
|37,6
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,8
|40,8
|Доллар
|37,45
|37,95
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,32
|39,80
|Доллар
|36,24
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,1
|39,90
|Доллар
|37,1
|37,62
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,15
|40,05
|Доллар
|37,1
|37,65
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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