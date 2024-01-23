Как снять средства со счета ФЛП без комиссии: пошаговая инструкция

Большое количество банков в Украине, в которых ФЛП открывают бизнес-счета, предлагают им для снятия средств оформить корпоративные карты. Комиссия за снятие наличных денег в таких случаях часто составляет от 0,2 до 1% от суммы. Как снять средства со счета ФЛП без комиссии в 2024 году – читайте в материале.

Как снять средства со счета ФЛП без комиссии: важные нюансы

Часто в украинских банках предполагается лимит в месяц, доступный для снятия без комиссии. Размер этой суммы – около 50 тыс. грн. С суммы налички, снятой сверх установленного лимита, придется уплатить комиссию согласно тарифу банка.

Но все предприниматели знают, что они могут снимать деньги со своих счетов в национальной валюте без комиссии в банкоматах.

Для того, чтобы это сделать, нужно перевести деньги со счета ФЛП на личный счет предпринимателя, указав в назначении перевода: выплата чистого предпринимательского дохода.

Сейчас смотрят

Сколько раз можно снимать наличные без комиссии со счета ФЛП

Чаще всего банки дают возможность определенное количество таких транзакций в течение месяца осуществить без комиссии, или же ее сумма будет составлять несколько гривен. Важно, что средства должны быть перечислены только на личный счет ФЛП, а не на счета ваших родных или друзей. Перерасчет средств на счета третьих лиц сможет восприниматься как нарушение налогового законодательства и иметь для вас неприятные последствия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.