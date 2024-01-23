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Економіка
Анна Голішевська, редакторка стрічки

Як зняти кошти з рахунку ФОП без комісії: покрокова інструкція

Як зняти кошти з рахунку ФОП без комісії: покрокова інструкція
Фото: Unsplash

Велика кількість банків в Україні, в яких ФОП відкривають бізнес-рахунки, пропонують їм для зняття коштів оформити корпоративні карти. Комісія за зняття готівки, в таких випадках, часто становить від 0,2 до 1% від суми. Як зняти кошти з рахунку ФОП без комісії у 2024 році – читайте у матеріалі.

Як зняти кошти з рахунку ФОП без комісії: важливі нюанси

Часто в українських банках передбачається ліміт на місяць, доступний для зняття без комісії. Розмір цієї суми – приблизно 50 000 грн. З суми готівки, знятої понад встановлений ліміт, доведеться сплатити комісію згідно з тарифом банку.

Але не всі підприємці знають, що вони можуть знімати гроші зі своїх рахунків у національній валюті без комісії в банкоматах.

Для того, щоб це зробити, потрібно переказати гроші з рахунку ФОП на особистий рахунок підприємця, вказавши в призначенні переказу: виплата чистого підприємницького доходу.

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Найчастіше банки дають можливість певну кількість таких транзакцій протягом місяця здійснити без комісії, або ж її сума буде становити декілька гривень. Важливо, що кошти повинні бути перераховані тільки на особистий рахунок ФОП, а не на рахунки ваших рідних чи друзів. Перерахунок коштів на рахунки третіх осіб зможе сприйматися як порушення податкового законодавства і мати для вас неприємні наслідки.

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