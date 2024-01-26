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Татьяна Забожко, редактор ленты

Аграрный комитет Рады одобрил ликвидацию многомиллиардного коррупционного рынка – Кисилевский

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект №9627, предусматривающий упрощение процедуры изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственной на промышленную.

Об этом сообщил автор законопроекта, народный депутат Дмитрий Кисилевский.

Народный депутат отметил, что законопроект предусматривает кардинальное ускорение и отмену определенных процедур.

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Это позволит сократить время на изменение целевого назначения земли под строительство завода, другого промышленного или энергетического объекта с нынешних одного-трех лет до полутора месяцев.

– Это будет очень актуально, когда в Украине начнется послевоенное восстановление экономики. Мы должны предложить инвесторам удобную и быструю процедуру выделения земли под объекты промышленности и энергетики, – отметил нардеп.

Дмитрий Кисилевский также отметил, что упрощение процедуры изменения назначения земли позволит ликвидировать многомиллиардный коррупционный рынок.

– Украина стала на один шаг ближе к упразднению коррупционных схем при изменении целевого назначения земли.

После принятия закона №9627 смысл взяток за перевод земли из сельскохозяйственной в промышленную просто теряется, – прогнозирует народный депутат.

Что известно о законопроекте №9627

Законопроект №9627 является одним из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине, внедряемого Дмитрием Кисилевским.

В этом же пакете решений – инициативы по страхованию военных рисков, компенсации капитальных инвестиций через налоги, развитие индустриальных парков, локализация при публичных закупках и т. д.

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Верховна Рада IX скликання, Законопроект, Народный депутат
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