Аграрный комитет Рады одобрил ликвидацию многомиллиардного коррупционного рынка – Кисилевский
Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект №9627, предусматривающий упрощение процедуры изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственной на промышленную.
Об этом сообщил автор законопроекта, народный депутат Дмитрий Кисилевский.
Народный депутат отметил, что законопроект предусматривает кардинальное ускорение и отмену определенных процедур.
Это позволит сократить время на изменение целевого назначения земли под строительство завода, другого промышленного или энергетического объекта с нынешних одного-трех лет до полутора месяцев.
– Это будет очень актуально, когда в Украине начнется послевоенное восстановление экономики. Мы должны предложить инвесторам удобную и быструю процедуру выделения земли под объекты промышленности и энергетики, – отметил нардеп.
Дмитрий Кисилевский также отметил, что упрощение процедуры изменения назначения земли позволит ликвидировать многомиллиардный коррупционный рынок.
– Украина стала на один шаг ближе к упразднению коррупционных схем при изменении целевого назначения земли.
После принятия закона №9627 смысл взяток за перевод земли из сельскохозяйственной в промышленную просто теряется, – прогнозирует народный депутат.
Что известно о законопроекте №9627
Законопроект №9627 является одним из элементов Плана развития перерабатывающей промышленности в Украине, внедряемого Дмитрием Кисилевским.
В этом же пакете решений – инициативы по страхованию военных рисков, компенсации капитальных инвестиций через налоги, развитие индустриальных парков, локализация при публичных закупках и т. д.