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Економіка
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Аграрний комітет Ради схвалив ліквідацію багатомільярдного корупційного ринку – Кисилевський

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики схвалив до розгляду в другому читанні законопроєкт №9627, який передбачає спрощення процедури зміни цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову.

Про це повідомив автор законопроєкту, народний депутат Дмитро Кисилевський.

Народний депутат відзначив, що законопроєкт передбачає кардинальне прискорення та скасування певних процедур.

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Це дозволить скоротити час на зміну цільового призначення землі під будівництво заводу чи іншого промислового або енергетичного об’єкта з нинішніх одного-трьох років до півтора місяці.

– Це буде дуже актуально, коли в Україні почнеться післявоєнна відбудова економіки. Ми маємо запропонувати інвесторам зручну й швидку процедуру виділення землі під об’єкти промисловості та енергетики, – зауважив нардеп.

Дмитро Кисилевський також наголосив, що спрощення процедури зміни призначення землі дозволить ліквідувати багатомільярдний корупційний ринок.

– Україна стала на один крок ближче до скасування корупційних схем при зміні цільового призначення землі.

Після ухвалення закону №9627 сенс хабарів за переведення землі з сільськогосподарської в промислову просто втрачається, – прогнозує народний депутат.

Що відомо про законопроєкт №9627

Законопроєкт №9627 є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні, який впроваджує Дмитро Кисилевський.

У цьому ж пакеті рішень – ініціативи щодо страхування воєнних ризиків, компенсації капітальних інвестицій через податки, розвиток індустріальних парків, локалізація при публічних закупівлях тощо.

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Верховна Рада IX скликання, Законопроект, Народний депутат
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