Аграрний комітет Ради схвалив ліквідацію багатомільярдного корупційного ринку – Кисилевський

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики схвалив до розгляду в другому читанні законопроєкт №9627, який передбачає спрощення процедури зміни цільового призначення землі з сільськогосподарської на промислову.

Про це повідомив автор законопроєкту, народний депутат Дмитро Кисилевський.

Народний депутат відзначив, що законопроєкт передбачає кардинальне прискорення та скасування певних процедур.

Зараз дивляться

Це дозволить скоротити час на зміну цільового призначення землі під будівництво заводу чи іншого промислового або енергетичного об’єкта з нинішніх одного-трьох років до півтора місяці.

– Це буде дуже актуально, коли в Україні почнеться післявоєнна відбудова економіки. Ми маємо запропонувати інвесторам зручну й швидку процедуру виділення землі під об’єкти промисловості та енергетики, – зауважив нардеп.

Дмитро Кисилевський також наголосив, що спрощення процедури зміни призначення землі дозволить ліквідувати багатомільярдний корупційний ринок.

– Україна стала на один крок ближче до скасування корупційних схем при зміні цільового призначення землі. Після ухвалення закону №9627 сенс хабарів за переведення землі з сільськогосподарської в промислову просто втрачається, – прогнозує народний депутат.

Що відомо про законопроєкт №9627

Законопроєкт №9627 є одним з елементів Плану розвитку переробної промисловості в Україні, який впроваджує Дмитро Кисилевський.

У цьому ж пакеті рішень – ініціативи щодо страхування воєнних ризиків, компенсації капітальних інвестицій через податки, розвиток індустріальних парків, локалізація при публічних закупівлях тощо.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.