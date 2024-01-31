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Экономика
Ирина Игнатова, редакторка ленты

Кто должен подавать декларацию о доходах 2023: список категорий граждан

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Фото: Depositphotos

Каждый украинец обязан платить государству налоги от своих доходов, что предусмотрено ст. 67 Конституции Украины. Налоги исчисляются согласно налоговой декларации, которая должна подаваться ежегодно.

О том, кто из украинцев должен обязательно подать в налоговую инспекцию декларацию о своем имущественном положении и доходах за прошлый год, читайте в материале Фактов ICTV.

В каких случаях украинцы должны обязательно подавать декларацию

Порядок подачи налоговой декларации и налогообложения доходов физических лиц установлен разделом IV Налогового кодекса Украины.

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Если доходы физического лица состоят исключительно из заработной платы, налоги за нее рассчитывает и уплачивает работодатель, выступающий в такой ситуации в роли налогового агента. Но есть некоторые случаи, когда человеку необходимо самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию.

Законом предусмотрена не только обязанность граждан платить налог от всех своих доходов, но и право физических лиц на получение налоговой скидки и возврат налогов, уплаченных свыше положенных законом в связи с возникновением этого права.

К случаям, когда гражданин должен подавать декларацию о доходах, относятся:

  • получение доходов, с которых не уплачены налоги при выплате (суммы задолженности, нецелевая благотворительная помощь сверх нормы, дополнительное благо);
  • получение доходов от других физических лиц (наследство, подарки, арендная плата, продажа или обмен имущества, не заверенные нотариально, из которых не был уплачен налог);
  • иностранные доходы;
  • инвестиционные доходы.

Кто должен обязательно подавать декларацию о доходах

Налоговую декларацию обязаны подавать:

  • физические лица-предприниматели, кроме лиц, выбравших упрощенную систему налогообложения;
  • физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;
  • иностранцы, которые в отчетном году приобрели статус резидента Украины;
  • украинцы, выезжающие за границу на постоянное место жительства;
  • родители/попечители несовершеннолетнего ребенка или недееспособного лица, находящегося на их иждивении, от имени своего подопечного, если им был получен доход, не обложенный налогом;
  • топ-чиновники государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

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