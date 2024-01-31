Кто должен подавать декларацию о доходах 2023: список категорий граждан
Каждый украинец обязан платить государству налоги от своих доходов, что предусмотрено ст. 67 Конституции Украины. Налоги исчисляются согласно налоговой декларации, которая должна подаваться ежегодно.
О том, кто из украинцев должен обязательно подать в налоговую инспекцию декларацию о своем имущественном положении и доходах за прошлый год, читайте в материале Фактов ICTV.
В каких случаях украинцы должны обязательно подавать декларацию
Порядок подачи налоговой декларации и налогообложения доходов физических лиц установлен разделом IV Налогового кодекса Украины.
Если доходы физического лица состоят исключительно из заработной платы, налоги за нее рассчитывает и уплачивает работодатель, выступающий в такой ситуации в роли налогового агента. Но есть некоторые случаи, когда человеку необходимо самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию.
Законом предусмотрена не только обязанность граждан платить налог от всех своих доходов, но и право физических лиц на получение налоговой скидки и возврат налогов, уплаченных свыше положенных законом в связи с возникновением этого права.
К случаям, когда гражданин должен подавать декларацию о доходах, относятся:
- получение доходов, с которых не уплачены налоги при выплате (суммы задолженности, нецелевая благотворительная помощь сверх нормы, дополнительное благо);
- получение доходов от других физических лиц (наследство, подарки, арендная плата, продажа или обмен имущества, не заверенные нотариально, из которых не был уплачен налог);
- иностранные доходы;
- инвестиционные доходы.
Кто должен обязательно подавать декларацию о доходах
Налоговую декларацию обязаны подавать:
- физические лица-предприниматели, кроме лиц, выбравших упрощенную систему налогообложения;
- физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;
- иностранцы, которые в отчетном году приобрели статус резидента Украины;
- украинцы, выезжающие за границу на постоянное место жительства;
- родители/попечители несовершеннолетнего ребенка или недееспособного лица, находящегося на их иждивении, от имени своего подопечного, если им был получен доход, не обложенный налогом;
- топ-чиновники государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.