Хто повинен подавати декларацію про доходи 2023: список категорій громадян

Кожен українець зобов’язаний сплачувати державі податки від своїх доходів, що передбачено ст. 67 Конституції України. Податки обчислюються згідно з податковою деклараціэю, яка має подаватися щорічно.

Про те, хто з українців має обов’язково подати до податкової інспекції декларацію про свій майновий стан та доходи за минулий рік, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

В яких випадках українці повинні обов’язково подавати декларацію

Порядок подання податкової декларації та оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом IV Податкового кодексу України.

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Якщо доходи фізичної особи складаються лише з заробітної плати, податки за неї обчислює і сплачує роботодавець, який в такому разі виступає в ролі податкового агента. Але є певні випадки, коли людині необхідно самостійно звернутися до податкової інспекції.

Законом передбачено не тільки обов’язок громадян сплачувати податок від всіх своїх доходів, а й право фізичних осіб на отримання податкової знижки і повернення надміру сплаченого податку у зв’язку з виникненням цього права.

До випадків, коли громадянин має подавати декларацію про доходи, належать:

отримання доходів, з яких не сплачено податки під час виплати (суми заборгованості, нецільова благодійна допомога понад норму, додаткове благо тощо);

отримання доходів від інших фізичних осіб (спадщина, подарунки, орендна плата, продаж або обмін майна, що не посвідчувалися нотаріально та не були оподатковані);

іноземні доходи;

інвестиційні доходи.

Хто має обов’язково подавати декларацію про доходи

Податкову декларацію зобов’язані подавати:

фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування;

фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність;

іноземці, що у звітному році набули статус резидента України;

українці, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання;

батьки/піклувальники неповнолітньої дитини або недієздатної особи, що перебуває на їх утриманні, від імені свого підопічного, якщо ним був отриманий неоподаткований дохід;

топпосадовці державних та комунальних підприємств, установ та організацій.

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