Хто повинен подавати декларацію про доходи 2023: список категорій громадян
Кожен українець зобов’язаний сплачувати державі податки від своїх доходів, що передбачено ст. 67 Конституції України. Податки обчислюються згідно з податковою деклараціэю, яка має подаватися щорічно.
Про те, хто з українців має обов’язково подати до податкової інспекції декларацію про свій майновий стан та доходи за минулий рік, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
В яких випадках українці повинні обов’язково подавати декларацію
Порядок подання податкової декларації та оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом IV Податкового кодексу України.
Якщо доходи фізичної особи складаються лише з заробітної плати, податки за неї обчислює і сплачує роботодавець, який в такому разі виступає в ролі податкового агента. Але є певні випадки, коли людині необхідно самостійно звернутися до податкової інспекції.
Законом передбачено не тільки обов’язок громадян сплачувати податок від всіх своїх доходів, а й право фізичних осіб на отримання податкової знижки і повернення надміру сплаченого податку у зв’язку з виникненням цього права.
До випадків, коли громадянин має подавати декларацію про доходи, належать:
- отримання доходів, з яких не сплачено податки під час виплати (суми заборгованості, нецільова благодійна допомога понад норму, додаткове благо тощо);
- отримання доходів від інших фізичних осіб (спадщина, подарунки, орендна плата, продаж або обмін майна, що не посвідчувалися нотаріально та не були оподатковані);
- іноземні доходи;
- інвестиційні доходи.
Хто має обов’язково подавати декларацію про доходи
Податкову декларацію зобов’язані подавати:
- фізичні особи-підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування;
- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
- іноземці, що у звітному році набули статус резидента України;
- українці, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання;
- батьки/піклувальники неповнолітньої дитини або недієздатної особи, що перебуває на їх утриманні, від імені свого підопічного, якщо ним був отриманий неоподаткований дохід;
- топпосадовці державних та комунальних підприємств, установ та організацій.