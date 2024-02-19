Помощь ВПЛ: кому нужно обратиться с заявлением для продолжения выплат

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому вносятся изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц.

Как меняются выплаты для ВПЛ

С 1 марта выплаты для ВПЛ планируют продлить для большинства нынешних получателей помощи, которые относятся к наиболее уязвимым категориям.

Еще на шесть месяцев автоматически продлеваются выплаты для ВПЛ, которые не имеют возможности работать. В частности:

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для пенсионеров, у которых по состоянию на 1 января 2024 года размер пенсии не превышает 9 444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);

лиц с инвалидностью первой или второй группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей (перечень — в постановлении);

сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей.

Однако значительное количество переселенцев смогут получить выплаты еще на шесть месяцев после подачи нового заявления.

Кому нужно подать заявление на выплаты ВПЛ

Право на продление выплаты среди ВПЛ еще на шесть месяцев по заявлению имеют:

малолетний ребенок, прибывший в новую общину без сопровождения законного представителя;

беременная женщина после 30 недели беременности (27 недели беременности — для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС);

человек, который потерял трудоспособность, но не имеет права на пенсионную выплату, или получает государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в семье не превышает 9 444 грн).

Кроме того, государство оказывает дополнительную поддержку родителям, которые не имеют возможности работать, ухаживая за детьми.

Помощь будет продолжаться по заявлению, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9444 грн:

для лиц трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет;

семей, в которых воспитывается трое и более детей до 18 лет (они все должны проживать в семье и не воспитываться в интернатных учреждениях).

Эти семьи получат помощь, если проживают на территории, где ведутся или возможны боевые действия, уверяют в правительстве.

Какие еще ВПЛ получат выплаты

Семьи, которые проживают в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детский сад, а обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате, могут подать заявление и получать выплаты в течение шести месяцев.

Помощь для ВПЛ продолжается по заявлению в случае:

если человек трудоспособного возраста не работает, но зарегистрировался в центре занятости или ищет работу, и в семье есть дети, которые посещают садики, школы, учатся в учебных заведениях.

лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью первой группы или до 18 лет, первой или второй группы в результате психического расстройства, достигли 80-летнего возраста или ухаживают за тяжелобольным ребенком;

Во всех этих случаях помощь будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в семье. Но другие члены семьи, которые не работают, должны зарегистрироваться в центре занятости. Если они этого не сделают, выплата помощи для переселенцев прекращается через месяц.

Источник : Кабмин

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