В Украине 10,7 тыс. гривневых миллионеров: сколько украинцы задекларировали за 2023 год
По состоянию на 1 мая 2024 года украинцы подали 172 тыс. налоговых деклараций и отчитались о получении 218,5 млрд грн доходов за 2023 год.
Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Сколько налогов уплатили в бюджет
По его словам, в бюджет Украины наши граждане уплатили 4,8 млрд грн налогов физических лиц, что на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом году.
Военного сбора уплатили 900 млн грн, что на 400 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сколько миллионеров в Украине
По результатам 2023 года количество украинцев, которые задекларировали годовой доход в сумме более 1 млн грн составляет 10,7 тыс. человек — это на 1200 человек больше, чем в прошлом году. Они уплатили налог для физлиц (НДФЛ) и военного сбора на более 1 млрд грн.
Более 120 тыс. граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предварительному заполнению декларации.
Что делать, если при заполнении налоговой декларации указали ошибочные данные, читайте в материале.
Ранее Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада приняла за основу законопроект №9083, который должен усовершенствовать процесс торговли подержанными транспортными средствами.