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Экономика
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Украине 10,7 тыс. гривневых миллионеров: сколько украинцы задекларировали за 2023 год

гривні
Фото: Unsplash

По состоянию на 1 мая 2024 года украинцы подали 172 тыс. налоговых деклараций и отчитались о получении 218,5 млрд грн доходов за 2023 год.

Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сколько налогов уплатили в бюджет

По его словам, в бюджет Украины наши граждане уплатили 4,8 млрд грн налогов физических лиц, что на 2,1 млрд грн больше, чем в прошлом году.

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Военного сбора уплатили 900 млн грн, что на 400 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сколько миллионеров в Украине

По результатам 2023 года количество украинцев, которые задекларировали годовой доход в сумме более 1 млн грн составляет 10,7 тыс. человек — это на 1200 человек больше, чем в прошлом году. Они уплатили налог для физлиц (НДФЛ) и военного сбора на более 1 млрд грн.

Более 120 тыс. граждан подали декларации с использованием сервиса ГНС по предварительному заполнению декларации.

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Что делать, если при заполнении налоговой декларации указали ошибочные данные, читайте в материале.

Ранее Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада приняла за основу законопроект №9083, который должен усовершенствовать процесс торговли подержанными транспортными средствами.

Данил Гетманцев, Декларация, Экономика Украины, Податки
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