Содержание одного бойца обходится Украине в 1,2 млн грн в год

На содержание одного военнослужащего ВСУ тратят из украинского бюджета более миллиона гривен в год.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Джигир в интервью Bloomberg.

Он отметил, что стоимость мобилизационной работы Украины, направленной на усиление истощенных воинских частей, будет зависеть от трех факторов:

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ежемесячного призыва;

поступления помощи от союзников;

решений по ротации подразделений.

Замминистра обороны оценил стоимость содержания одного бойца Сил обороны без оружия в 1,2 млн грн ($30 тыс.).

Доплаты военным с передовой

Ранее в Минобороны рассказали, что военнослужащие ВСУ на передовой получают денежное обеспечение и дополнительные выплаты за непосредственное участие в боевых действиях.

Так военнослужащий, который непосредственное участвует в боевых действиях, будет получать 20 100 грн минимально — это основное денежное обеспечение, плюс 100 тыс. грн за участие в боевых действиях и 70 тыс. – за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.

Также предусмотрено денежное поощрение за подбитую российскую технику.

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