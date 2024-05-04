Укр Рус
Укр Рус
Популярные
В Житомирской области обнаружили застреленной всю семью: среди погибших семилетняя девочка
ЕС примет решение о возвращении украинских мужчин домой — Подоляк
Электронный кабинет военнообязанного: в Минобороны сообщили дату запуска
Правила пересечения границы могут измениться из-за закона о мобилизации — ГПСУ
Масштабный пожар в Москве тушили три вертолета и поезд: что известно
Экономика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Содержание одного бойца обходится Украине в 1,2 млн грн в год

підстави для відстрочки від служби
Фото: Pexels

На содержание одного военнослужащего ВСУ тратят из украинского бюджета более миллиона гривен в год.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Юрий Джигир в интервью Bloomberg.

Он отметил, что стоимость мобилизационной работы Украины, направленной на усиление истощенных воинских частей, будет зависеть от трех факторов:

Сейчас смотрят
  • ежемесячного призыва;
  • поступления помощи от союзников;
  • решений по ротации подразделений.

Замминистра обороны оценил стоимость содержания одного бойца Сил обороны без оружия в 1,2 млн грн ($30 тыс.).

Доплаты военным с передовой

Ранее в Минобороны рассказали, что военнослужащие ВСУ на передовой получают денежное обеспечение и дополнительные выплаты за непосредственное участие в боевых действиях.

Так военнослужащий, который непосредственное участвует в боевых действиях, будет получать 20 100 грн минимально — это основное денежное обеспечение, плюс 100 тыс. грн за участие в боевых действиях и 70 тыс. – за каждые 30 дней на линии боевого соприкосновения.

Также предусмотрено денежное поощрение за подбитую российскую технику.

Читайте также
Зеленский хочет увеличить до 200 тыс. грн боевые выплаты военным — Мысягин
В Украине хотят повысить боевые выплаты для военных — кому и на сколько

Виплати військовим, ВСУ, Міноборони України, Финансирование
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Выплаты военным ВСУ теперь можно посчитать на онлайн-калькуляторе
Онлайн-калькулятор выплат украинским военным — запущен сайт
В армии РФ увеличивается количество потерь и пропавших без вести – перехваченный разговор
армія РФ російські військові
Как будут определять пригодность военнообязанных – разъяснение Минобороны
мобілізація
Что означает отмена статуса ограниченно пригодный: объяснили в Минобороны
військові, ЗСУ, зброя
Потери РФ на 4 мая: уничтожено 1260 оккупантов и почти 170 единиц техники
Втрати РФ

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь