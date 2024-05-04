Утримання одного бійця обходиться Україні в 1,2 млн грн на рік
На утримання одного військовослужбовця ЗСУ витрачають з українського бюджету понад мільйон гривень на рік.
Про це розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтервʼю Bloomberg.
Він зазначив, що вартість мобілізаційної роботи України, спрямованої на посилення виснажених військових частин, залежатиме від трьох чинників:
- щомісячного призову;
- надходження допомоги від союзників;
- рішень щодо ротації підрозділів.
Заступник міністра оборони оцінив вартість утримання одного бійця Сил оборони без зброї в 1,2 млн грн ($30 тис.).
Доплати військовим із передової
Раніше в Міноборони розповіли, що військовослужбовці ЗСУ на передовій отримують грошове забезпечення та додаткові виплати за безпосередню участь у бойових діях.
Так військовослужбовець, який бере безпосередню участь у бойових діях, отримуватиме 20 100 грн мінімально – це основне грошове забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. – за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.
Також передбачено грошове заохочення за підбиту російську техніку.