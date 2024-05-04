На утримання одного військовослужбовця ЗСУ витрачають з українського бюджету понад мільйон гривень на рік.

Про це розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир в інтервʼю Bloomberg.

Він зазначив, що вартість мобілізаційної роботи України, спрямованої на посилення виснажених військових частин, залежатиме від трьох чинників:

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щомісячного призову;

надходження допомоги від союзників;

рішень щодо ротації підрозділів.

Заступник міністра оборони оцінив вартість утримання одного бійця Сил оборони без зброї в 1,2 млн грн ($30 тис.).

Доплати військовим із передової

Раніше в Міноборони розповіли, що військовослужбовці ЗСУ на передовій отримують грошове забезпечення та додаткові виплати за безпосередню участь у бойових діях.

Так військовослужбовець, який бере безпосередню участь у бойових діях, отримуватиме 20 100 грн мінімально – це основне грошове забезпечення, плюс 100 тис. грн за участь у бойових діях і 70 тис. – за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення.

Також передбачено грошове заохочення за підбиту російську техніку.

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