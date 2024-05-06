Держатели украинских еврооблигаций хотят выплат процентов: грозит ли Украине дефолт

Издание The Wall Street Journal написало, что Украина имеет непогашенные еврооблигации на $20 млрд и группа иностранных держателей части этих евробондов хочет получить до $500 млн процентов по государственному долгу в 2025 году.

В 2022 году держатели еврооблигаций Украины согласились на двухлетние каникулы, срок которых истекает уже в августе. А без достижения нового соглашения Украине якобы может грозить дефолт.

Факты ICTV поинтересовались у инвестиционного банкира Сергея Фурсы, возможен ли дефолт Украины по внешним обязательствам.

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Дефолт Украины?

Когда в 2022 году заморозили еврооблигации, то планировалось, что за два года ситуация в Украине станет более понятной, но оказалось не так, сказал Сергей Фурса. И сейчас непонятно, о чем снова надо договариваться с держателями наших еврооблигаций.

По его словам, сейчас уже начался процесс реструктуризации, и это не из-за того, что кредиторы что-то требуют.

— Сейчас украинское правительство будет выходить с определенным предложением для кредиторов, а дальше кредиторы уже будут его принимать или не принимать, — сказал инвестиционный банкир.

Он подчеркнул, что у кредиторов есть три варианта: не принять предложения украинского правительства и уйти в дефолт, пролонгировать период каникул или же договориться.

По словам Сергея Фурсы, дефолт среди этих вариантов — наименее вероятная ситуация. Потому что дефолт не нужен, в частности, и крупным инвестиционным компаниям, таким как Pimco и BlackRock, ведь с имиджевой точки зрения для них это будет очень плохо.

— Поэтому нет, дефолта точно не будет. Что будет: какая-то договоренность или пролонгация? Трудно сказать, — говорит эксперт.

Варианты развития событий

Международный валютный фонд (МВФ) оказывает давление на украинский Минфин, чтобы с самого начала предложить очень жесткие условия, например списание условных 70% долга. Конечно, ни о каких платежах-купонах (периодические платежи, которые получает владелец купонной облигации) речь не идет в принципе в ближайшее время. Сергей Фурса считает, что инвесторы на такое не согласятся.

— Может ли Минфин предложить что-то другое — пока трудно сказать. Ведь есть давление со стороны МВФ, что надо много долга списывать и чтобы все инвесторы заплатили, в том числе и частные кредиторы. Поэтому вообще речь не идет о платеже в $500 млн, — сказал инвестиционный банкир.

По словам Сергея Фурсы, сейчас речь идет о том, списывать ли с этих $20 млрд условных 50% или условных 70%. И именно это на сегодня будет главной дискуссией между Украиной и кредиторами. Очень желательное развитие событий для последних — чтобы хоть какие-то выплаты начались.

Покрытие выплат процентами от замороженных в ЕС активов РФ

В Украине еще два года будет действовать программа МВФ, а у Международного валютного фонда очень жесткое правило, чтобы никаких платежей, пока действует программа, не было, отметил инвестиционный банкир.

— Какая разница, чем покрывать, если когда-то надо будет снова платить. Ведь все равно все идет в общий котел, — отметил он.

По словам Сергея Фурсы, пока идет война в Украине никто физически выплачивать проценты по евробондам не будет.

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