Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год — Нафтогаз

Нафтогаз Украины, который обеспечивает голубым топливом 12,5 млн украинских домохозяйств, продолжит поставлять газ населению по неизменной цене 7,96 грн за кубометр еще год — до 30 апреля 2026 года.

Цена на газ для населения не изменится до мая 2026

В компании объяснили, что решение о неизменности цены на газ для населения еще в течение года принято с учетом действующего моратория.

То есть следующий отопительный сезон 2025/2026 для клиентов Нафтогаза также пройдет без повышения тарифов на этот важный энергоноситель.

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— Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях, — сказал глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

В то же время в Нафтогазе призвали потребителей ответственно относиться к расчетам и вовремя платить за потребленный газ, поскольку это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль еще в марте заявил, что правительство не рассматривает возможность повышения тарифов на коммунальные услуги после завершения отопительного сезона 2024-2025.

Источник: НАК Нафтогаз України

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