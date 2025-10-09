Украинцев интересует, подорожает ли газ в этом году, или его стоимость останется неизменной.

Давайте узнаем, сколько стоит куб газа в Украине в 2025 году — читайте подробнее на Фактах ICTV.

Тарифы на газ для населения 2025: сколько стоит куб голубого топлива

В Украине цены на газ для населения останутся неизменными как минимум до 31 марта 2026 года. Такое решение приняло правительство, продлив действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка природного газа.

Согласно постановлению, тариф для населения составит 7 420 грн за 1 000 кубометров газа (с НДС), а для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 кубометров.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что продление действия фиксированных тарифов позволит сохранить стабильность во время отопительного сезона, который будет проходить в условиях военного положения и роста угроз со стороны России.

Она отметила, что правительство работает над тем, чтобы обеспечить стабильность для украинцев этой зимой, несмотря на новые вызовы, вызванные российскими атаками по энергетике. Основная цель — пройти отопительный сезон, гарантируя людям свет, тепло и предсказуемые тарифы.

Кроме того, во время заседания правительства был поддержан проект постановления о государственном надзоре в сфере водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Сколько стоит куб газа в Украине у других газоснабжающих компаний

В зависимости от газоснабжающей компании, стоимость кубометра газа для населения будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн.

Однако месячные ценники могут ежемесячно меняться, поскольку на них влияют рыночные тенденции. Соответственно рыночная (месячная) цена колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Розничные цены на природный газ для населения составляют:

Источник: Нафтогаз

