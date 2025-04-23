Какие минимальные выплаты военным в Украине в 2025 году

Сумма минимальных выплат военным устанавливается согласно постановлениям Кабинета министров Украины и приказам Министерства обороны.

Узнаем, какой размер минимальных выплат военных в 2025 году и от чего зависят начисления — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Какие минимальные выплаты военным: сумма

В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения для солдата составляет — 20 130 грн. Также могут начисляться ежемесячные дополнительные выплаты.

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Денежное обеспечение военнослужащих может состоять из таких основных компонентов:

должностной оклад;

выплаты за воинское звание;

надбавка за выслугу лет;

дополнительные выплаты за участие в боевых действиях, риск, сложность задач и тому подобное.

Для военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, действуют дополнительные выплаты:

за участие в боях на линии фронта начисляется 100 тыс. грн;

для военных в зоне боевых действий, но не на передовой начисляется 30 000 грн;

для военных, которые получили ранения или статус участника боевых действий, начисляется 50 000 грн.

Итак, сумма минимальных выплат военным составляет 20 130 грн в месяц для военнослужащих на общих должностях. Это гарантированный базовый уровень, без учета боевых надбавок.

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