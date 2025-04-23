Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 8-м выпуске – на кухне царила пасхальная атмосфера
Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Конгрессмен США побывал на фронте в Украине и отправил послание Путину
Солидарность с Украиной: 9 мая в Киев приедут главы МИД Евросоюза
Юлия Гайдук, редакторка ленты

Какие минимальные выплаты военным в Украине в 2025 году

мінімальні виплати військовим
Фото: УНИАН

Сумма минимальных выплат военным устанавливается согласно постановлениям Кабинета министров Украины и приказам Министерства обороны.

Узнаем, какой размер минимальных выплат военных в 2025 году и от чего зависят начисления — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Какие минимальные выплаты военным: сумма

В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения для солдата составляет — 20 130 грн. Также могут начисляться ежемесячные дополнительные выплаты.

Сейчас смотрят

Денежное обеспечение военнослужащих может состоять из таких основных компонентов:

  • должностной оклад;
  • выплаты за воинское звание;
  • надбавка за выслугу лет;
  • дополнительные выплаты за участие в боевых действиях, риск, сложность задач и тому подобное.

Для военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, действуют дополнительные выплаты:

  • за участие в боях на линии фронта начисляется 100 тыс. грн;
  • для военных в зоне боевых действий, но не на передовой начисляется 30 000 грн;
  • для военных, которые получили ранения или статус участника боевых действий, начисляется 50 000 грн.

Итак, сумма минимальных выплат военным составляет 20 130 грн в месяц для военнослужащих на общих должностях. Это гарантированный базовый уровень, без учета боевых надбавок.

Читайте также
В каких числах приходит зарплата военным в 2025 году
виплати військовим

Война в Украине, військові, Зарплата
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Последние новости
Шахтер обыграл Полесье в овертайме и стал вторым финалистом Кубка Украины
Шахтар
Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание признавать Крым российским
Трамп раскритиковал Зеленского за заявления о непризнании оккупации
Производит Герань-2 и Шахеды: ВСУ поразили завод по производству БпЛА в Татарстане
У Татарстані уражено завод з виробництва БпЛА
РФ стремится рассорить наши народы: Кондратюк о вандализме на могиле воинов УПА в Польше
вандалізм на могилі УПА
Скрининг законодательства Украины для вступления в ЕС завершится осенью 2025 года — Еврокомиссия
Європейський Союз, прапор ЄС

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь