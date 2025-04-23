Какие минимальные выплаты военным в Украине в 2025 году
Сумма минимальных выплат военным устанавливается согласно постановлениям Кабинета министров Украины и приказам Министерства обороны.
Узнаем, какой размер минимальных выплат военных в 2025 году и от чего зависят начисления — подробнее читайте в материале Фактов ICTV.
Какие минимальные выплаты военным: сумма
В 2025 году минимальный размер денежного обеспечения для солдата составляет — 20 130 грн. Также могут начисляться ежемесячные дополнительные выплаты.
Денежное обеспечение военнослужащих может состоять из таких основных компонентов:
- должностной оклад;
- выплаты за воинское звание;
- надбавка за выслугу лет;
- дополнительные выплаты за участие в боевых действиях, риск, сложность задач и тому подобное.
Для военных, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, действуют дополнительные выплаты:
- за участие в боях на линии фронта начисляется 100 тыс. грн;
- для военных в зоне боевых действий, но не на передовой начисляется 30 000 грн;
- для военных, которые получили ранения или статус участника боевых действий, начисляется 50 000 грн.
Итак, сумма минимальных выплат военным составляет 20 130 грн в месяц для военнослужащих на общих должностях. Это гарантированный базовый уровень, без учета боевых надбавок.