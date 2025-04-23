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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Які мінімальні виплати військовим в Україні у 2025 році

мінімальні виплати військовим
Фото: УНІАН

Сума мінімальних виплат військовим встановлюється згідно з постановами Кабінету міністрів України та наказами Міністерства оборони.

Дізнаймося, який розмір мінімальних виплат військових у 2025 році та від чого залежать нарахування — детальніше читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які мінімальні виплати військовим: сума

У 2025 році мінімальний розмір грошового забезпечення для солдата становить — 20 130 грн. Також можуть нараховуватись щомісячні додаткові виплати.

Зараз дивляться

Грошове забезпечення військовослужбовців може складатися з таких основних компонентів:

  • посадовий оклад;
  • виплати за військове звання;
  • надбавка за вислугу років;
  • додаткові виплати за участь у бойових діях, ризик, складність завдань тощо.

Для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, діють додаткові виплати:

  • за участь у боях на лінії фронту нараховується 100 тис. грн;
  • для військових у зоні бойових дій, але не на передовій нараховується 30 000 грн;
  • для військових, які зазнали поранення або отримали статус учасника бойових дій, нараховується 50 000 грн.

Отже, сума мінімальних виплат військовим становить 20 130 грн на місяць для військовослужбовців на загальних посадах. Це гарантований базовий рівень, без урахування бойових надбавок.

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Війна в Україні, військові, Зарплата
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