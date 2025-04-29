В 2025 году государство продолжает оказывать поддержку для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий на территории Украины.

Что известно о льготах для ВПЛ в 2025 году и какая помощь предусмотрена — читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Что известно о льготах для переселенцев в 2025 году

В 2025 году правительство внесло изменения в порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан. Помощь предоставляется, если доход ВПЛ на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает 4 240 грн.

Сейчас смотрят

Если человек уже получал помощь, тогда выплаты продолжат автоматически. ВПЛ, которые впервые обращаются за помощью, могут подать заявление через приложение Дія.

Какие предусмотрены льготы для ВПЛ в 2025 году

Помощь на проживание для ВПЛ

Ежемесячные выплаты на проживание для уязвимых категорий составляют:

3 000 грн — для лиц с инвалидностью, детей, пенсионеров;

2 000 грн — для других категорий лиц.

Выплаты осуществляются до момента восстановления жилья или возвращения в безопасные регионы.

Компенсации за аренду жилья

В 2025 году государство частично компенсирует стоимость аренды или предоставляет временное жилье для ВПЛ. Семьи имеют право на получение субсидии, если тратят на аренду жилья более 20% своих совокупных доходов.

Чтобы оформить субсидию на аренду жилья, необходимо иметь договор аренды и подать заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов.

Также для ВПЛ действует программа єВідновлення, которая предусматривает финансовую помощь на ремонт поврежденного жилья.

По программе Приют для ВПЛ предусмотрены выплаты владельцам жилья, которые размещают у себя внутренне перемещенных лиц. Такие лица могут получить 450 грн в месяц за каждого размещенного у себя человека.

Бесплатное жилье для ВПЛ

Воспользоваться возможностью могут ВПЛ, которые не имеют собственного жилья или владеют площадью менее 13,65 м² на человека или 35,22 м² на домохозяйство. Такое жилье предоставляется бесплатно на год с возможностью продления срока.

Образование и обучение для детей ВПЛ

Дети ВПЛ имеют право на:

первоочередное зачисление в детсады и школы (также государство обеспечивает бесплатное питание в учебных заведениях); льготное поступление в вузы по отдельным квотам; бесплатное обучение в некоторых учреждениях высшего образования или скидки на оплату. В частности, помощь предусмотрена для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования. студенты ВПЛ имеют право на социальную стипендию, бесплатное питание, льготное (бесплатное) проживание в общежитиях.

Также для детей переселенцев предусмотрен бесплатный отдых и оздоровление.

Гранты на собственное дело

ВПЛ имеют доступ к ряду программ поддержки, направленных на развитие предпринимательской деятельности или на открытие собственного дела. Получить грант могут ВПЛ и украинцы, которые вернулись домой, а также принимающие общины Киевской, Сумской и Черниговской областей.

Также ВПЛ, в рамках программы, могут воспользоваться программами переквалификации, бесплатными курсами и ваучерами на образование.

Медицинская помощь

ВПЛ гарантирован доступ к бесплатным медицинским услугам в любом регионе Украины.

Также действует программа Доступные лекарства для ВПЛ, которые могут получить люди с хроническими заболеваниями.

В течение периода выплаты помощи постоянно происходит проверка на соответствие ВПЛ критериям для получения выплат.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.