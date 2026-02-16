У 2026 році держава продовжує надавати підтримку для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які були змушені залишити свої домівки через воєнні дії на території України.

Що відомо про пільги для ВПО у 2026 році та яка допомога передбачена — читайте детальніше в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про пільги для переселенців у 2026 році

У 2026 році уряд вніс зміни до порядку надання пільг окремим категоріям громадян.

Допомога надається, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї за останні три місяці не перевищує 10 380 грн.

Якщо людина вже отримувала допомогу, тоді виплати продовжать автоматично. ВПО, які вперше звертаються за допомогою, можуть подати заяву через застосунок Дія.

Які передбачені пільги для ВПО у 2026 році

Допомога на проживання для ВПО

Щомісячні виплати на проживання для вразливих категорій становлять:

3 000 грн — для осіб з інвалідністю, дітей, пенсіонерів;

2 000 грн — для інших категорій осіб.

Виплати здійснюються до моменту відновлення житла або повернення в безпечні регіони.

Компенсація за оренду житла

У 2026 році держава частково компенсує вартість оренди або надає тимчасове житло для ВПО. Родини мають право на отримання субсидії, якщо витрачають на оренду житла понад 20% своїх сукупних доходів.

Щоб оформити субсидію на оренду житла, необхідно мати договір оренди та подати заяву про надання субсидії та компенсацію частини податків.

Також для ВПО діє програма єВідновлення, яка передбачає фінансову допомогу на ремонт пошкодженого житла.

Безоплатне житло для ВПО

Скористатися можливістю можуть ВПО, які не мають власного житла або володіють площею менш як 13,65 м² на особу або 35,22 м² на домогосподарство. Таке житло надається безкоштовно на рік із можливістю продовження терміну.

Мінрозвитку разом із міжнародною організацією Habitat for Humanity починають інвентаризацію вільних будівель у трьох регіонах країни. У лютому 2026 року стартують перевірки об’єктів, які можуть стати доступним та соціальним житлом для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Новий проєкт спрямований на оцінку та відбір нерухомості, яку можна використати для інвестування у доступне та стале житло.

У межах проєкту планується:

знайти оптимальні шляхи використання вільних будівель під житлові потреби;

створити умови для інвестицій у доступне та довготривале житлове будівництво;

забезпечити підтримку переселенцям та іншим вразливим групам населення.

За словами заступниці міністра Наталії Козловської, пілотні проєкти соціального житла за участі громад, міжнародних донорів і благодійних організацій дозволяють перевірити різні підходи – фінансові, управлінські та соціальні, перед масштабуванням на національному рівні. На основі цього досвіду готується законопроєкт про соціальне житло.

Вона також зазначила, що спільний проєкт із Habitat for Humanity поєднує законодавчу базу з практичною реалізацією, забезпечуючи комплексний підхід до розвитку соціального житла.

Освіта та навчання для дітей ВПО

Діти ВПО мають право на:

першочергове зарахування до дитсадків і шкіл (також держава забезпечує безкоштовне харчування у закладах освіти); пільговий вступ до вишів за окремими квотами; безкоштовне навчання у деяких закладах вищої освіти або знижки на оплату. Зокрема, допомога передбачена для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. студенти ВПО мають право на соціальну стипендію, безкоштовне харчування, пільгове (безкоштовне) проживання у гуртожитках.

Також для дітей переселенців передбачений безкоштовний відпочинок та оздоровлення.

Гранти на власну справу

ВПО мають доступ до низки програм підтримки, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності або на започаткування власної справи.

Також ВПО у межах програми можуть скористатися програмами перекваліфікації, безкоштовними курсами та ваучерами на освіту.

Медична допомога

ВПО гарантований доступ до безоплатних медичних послуг у будь-якому регіоні України.

Також діє програма Доступні ліки для ВПО, які можуть отримати люди з хронічними захворюваннями.

Протягом періоду виплати допомоги постійно відбувається перевірка, чи відповідають ВПО критеріям для отримання виплат.

