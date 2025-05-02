Чи можуть забрати житло за несплату штрафу від ТЦК у 2025 році: пояснення юриста

В Україні запроваджено певні вимоги до військового обліку, а також посилено відповідальність за порушення, пов’язані з неявкою до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Зокрема, на військовозобов’язаних осіб, які не оновили облікові дані в передбачений законом термін може бути накладено штраф у розмірі від 17 тис. до 25,5 тис. грн. Несплата штрафу від ТЦК загрожує покаранням.

Чи можуть забрати житло за несплату штрафу від ТЦК

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що виконавчим документом є постанова ТЦК.

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У разі несплати штрафу від ТЦК протягом 15 днів постанова передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання, згідно з Кодексом України Про адміністративні правопорушення (стаття 307, 308 КУпАП).

Після цього виконавець відкриває виконавче провадження, згідно з Законом України Про виконавче провадження.

Тобто на особу буде відкрито виконавче провадження й борг стягуватимуть у примусовому порядку.

Згідно з Законом України Про виконавче впровадження (стаття 10) борг може стягуватися:

з заробітної плати, стипендії, пенсії, та іншого доходу боржника;

з коштів, цінних паперів, майнових прав інтелектуальної власності, об’єктів інтелектуальної чи творчої діяльності, інше майно боржника, навіть якщо воно перебуває в інших осіб або прийшло від інших осіб, або він спільно володіє ним.

Згідно з Порядком звернення стягнення на майно боржника вище вказаного закону (розділ 4, стаття 48), борг можуть стягувати передусім з банківських рахунків боржника (у національній та іноземній валютах) та інших цінностей, а також шляхом примусового продажу рухомого майна, зокрема транспортного засобу (ТЗ). Це відбувається, якщо у людини немає достатніх коштів на банківських рахунках для сплати боргу.

Тобто забрати житло за несплату штрафу від ТЦК можуть у разі відсітності достатньої суми коштів на рахунках боржника або інших цінностей (стаття 50).

Чи можуть забрати єдине житло за несплату штрафів ТЦК

Згідно з законодавством, якщо сума боргу, що підлягає стягненню, не перевищує 20 розмірів мінімальної зарплати (у 2025 році розмір м.з. 8 000 грн, загалом виходить 160 тис. грн), тоді стягнення на єдине житло боржника — не здійснюється.

У такому разі виконавець повинен знайти інший спосіб стягнення боргу, тобто за рахунок іншого майна боржника.

Юристи БПД зазначили, якщо у людини немає коштів на банківських рахунках, то стягнення буде накладатися на рухоме майно боржника, включно з транспортним засобом. Якщо в людини немає транспортного засобу, то стягнення буде накладатися на інше рухоме майно.

Тільки якщо штраф від ТЦК становить 160 тис. грн та більше (20 розмірів мінімальної заробітної плати), тоді виконавча служба може звернути увагу та забрати ваше житло. Водночас (згідно зі статтею 50) стягнення на житлову площу, в якій фактично проживає боржник здійснюється в останню чергу.

Яке майно не можуть забрати за несплату штрафу від ТЦК

Додатком до Закону України Про виконавче провадження № 1404-VIII від 2 червня 2016 року визначений перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами.

Зокрема забороняється:

Стягнення на повсякденні речі особистого вжитку, які використовуються для щоденних побутових та гігієнічних потреб (наприклад, посуд, постіль, засоби особистої гігієни), а також на особистий одяг, взуття та всі речі, призначені для дітей.

Не підлягають вилученню ліки, окуляри та інші медичні засоби, які необхідні боржникові, членам його родини або утриманцям — відповідно до медичних показань.

Не підлягають конфіскації предмети, що використовуються для релігійних обрядів, а також інструменти для професійної діяльності (якщо це єдине джерело доходу), знаряддя ручної праці, ремесла та книги.

Не допускається стягнення на засоби реабілітації, що компенсують порушення функцій життєдіяльності, а також на автомобіль, який людина з інвалідністю отримала безкоштовно або на пільгових умовах за медичними показаннями.

Не конфіскуються державні нагороди, відзнаки, пам’ятні призи та інші почесні знаки, якими був нагороджений боржник.

З меблів дозволено залишити: по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один обідній стіл і одну шафу на всю родину.

Кожній родині дозволено зберегти один холодильник.

На сім’ю також дозволяється один телевізор та один персональний комп’ютер, а кожному члену родини — по одному мобільному телефону.

Запаси питної води та харчових продуктів, необхідних для проживання протягом трьох місяців, або грошові кошти, що дорівнюють потрійному розміру мінімальної заробітної плати (на день звернення стягнення) для кожної особи.

У холодний період року боржник має право зберігати паливо для приготування їжі та обігріву житла.

Якщо тварини не використовуються для бізнесу, можна зберегти: одну одиницю племінної, молочної або тяглової худоби, дві пари кролів, п’ять птахів, а також корм для їхнього утримання до початку випасу.

Насіння для наступного посіву, а також незібраний врожай не можуть бути вилучені у тих, хто веде особисте селянське господарство (крім випадків, коли накладено арешт на земельні ділянки).

Сільськогосподарський інвентар також не підлягає вилученню в осіб, що ведуть індивідуальне господарство.

Окремо зазначено, що не допускається примусове стягнення на природний газ, що належить оператору газосховищ чи оператору газотранспортної системи, якщо цей газ використовується для забезпечення їхньої господарської діяльності, технологічних потреб чи балансу системи.

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