ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) пересмотрел свои ожидания по росту экономики Украины в 2025 году. Если ранее банк прогнозировал рост ВВП на 3,5%, то теперь ожидает лишь 3,3%.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

ЕБРР снизил прогноз роста экономики Украины на 2025 год

Причиной снижения называют влияние войны и общую нестабильность в мировой торговле.

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— Ожидается, что рост ВВП Украины замедлится до 3,3% в 2025 году, а недавние глобальные торговые противоречия добавят рисков к уже высокой неопределенности, связанной с войной России против Украины, — отмечается в сообщении банка.

Однако ЕБРР пока сохраняет оптимизм относительно 2026 года — при условии завершения войны и начала активного послевоенного восстановления прогноз остается на уровне 5%.

Банк отмечает, что в 2025 году стабильная финансовая помощь от ЕС через программу Ukraine Facility, а также средства от замороженных российских активов, которые предоставят страны G7, позволят полностью покрыть внешний и фискальный дефициты в 2025 году, поддерживая макроэкономическую стабильность.

Прогнозируется, что активные государственные расходы и рост объемов военных заказов для украинских производителей будут способствовать дальнейшему росту экономики.

В то же время банк обратил внимание на то, что с середины 2024 года экономический рост в Украине начал замедляться, а инфляция — ускоряться, что связано с длительной войной.

Темпы роста ВВП в 2024 году существенно упали: если в первой половине года они превышали 5%, то во второй — снизились до примерно 2%, из-за чего годовой показатель упал до 2,9%.

Среди главных причин — нехватка электроэнергии из-за российских атак, слабый урожай и нехватка рабочей силы.

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