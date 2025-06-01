Коммуналка с 1 июня: вырастут ли цены на газ, воду и свет

Ежемесячно украинцы обязаны оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги. И с наступлением нового месяца возникает логичный вопрос: вырастут ли цены на коммунальные услуги с 1 июня?

Узнайте на Фактах ICTV, какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июня 2025 года.

Тарифы на коммунальные услуги с 1 июня: что будет с ценами на свет

Цены на электроэнергию с 1 июня 2025 года останутся неизменными. Поскольку Кабмин принял постановление, согласно которому украинцы будут продолжать платить за электроэнергию по тарифу 4,32 грн/кВт-час. Это решение будет действовать до конца октября 2025 года.

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Следовательно, в июне украинцы будут платить столько же, как и в предыдущие месяцы.

Напомним, что для владельцев двухзонных счетчиков действуют сниженные ночные тарифы: с 23:00 до 07:00 стоимость электроэнергии составляет 2,16 грн/кВт-ч.

Также есть льготы для домохозяйств с электроотоплением:

за потребление до 2 000 кВт∙ч в месяц — 2,64 грн/кВт∙ч ;

; более 2 000 кВт∙ч — 4,32 грн/кВт∙ч за превышение лимита.

Газ: будут ли изменения в тарифах с 1 июня

Какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июня 2025 года, нельзя обсуждать без упоминания о газе.

Лето 2025 года начнется без пересмотра стоимости газа. Поскольку Нафтогаз Украины, обеспечивающий газом большинство бытовых потребителей, будет удерживать тариф на уровне 7,96 грн/кубометр.

Эта цена будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Другие поставщики также не меняли цены. Украинцы за июнь будут платить от 7,79 грн до 9,99 грн/кубометр, в зависимости от газоснабжающей компании.

Тарифы на водоснабжение с 1 июня

Украинцев, которые интересуются, какими будут тарифы на коммунальные услуги с 1 июня 2025, в частности на воду, можно успокоить — существенных изменений в платежках за водоснабжение с 1 июня не предусмотрено.

Пока не планируется повышение тарифов на уровне Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

То есть, в счетах за коммуналку с 1 июня тарифы на воду останутся на том же уровне, что был по состоянию на 24 февраля 2022 года.

В то же время в некоторых общинах местные власти могут повышать тарифы самостоятельно, без согласования с НКРЭКУ. Поэтому стоимость услуги может отличаться в зависимости от региона.

Для того чтобы узнать точную сумму в платежке за коммуналку с 1 июня, украинцам стоит обращаться непосредственно к своим поставщикам.

Итак, тарифы на коммунальные услуги с 1 июня не претерпят изменений. На общегосударственном уровне стоимость электроэнергии, газа, а также водоснабжения не изменится, но может отличаться локально.

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