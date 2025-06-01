Комуналка з 1 червня: чи зростуть ціни на газ, воду та світло

Щомісяця українці зобов’язані сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги. І з настанням нового місяця виникає логічне питання: чи зростуть ціни на комунальні послуги з 1 червня?

Дізнайтеся на Фактах ICTV, якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 червня 2025 року.

Тарифи на комунальні послуги з 1 червня: що буде з цінами на світло

Ціни на електроенергію з 1 червня 2025 року залишаться незмінними. Оскільки Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українці продовжуватимуть платити за електроенергію за тарифом 4,32 грн/кВт-год. Це рішення буде діяти до кінця жовтня 2025 року.

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Отже, в червні українці платитимуть стільки ж, як і в попередні місяці.

Нагадаємо, що для власників двозонних лічильників діють знижені нічні тарифи: з 23:00 до 07:00 вартість електроенергії становить 2,16 грн/кВт-год.

Також є пільги для домогосподарств з електроопаленням:

за споживання до 2 000 кВт∙год на місяць – 2,64 грн/кВт∙год ;

; понад 2 000 кВт∙год – 4,32 грн/кВт∙год за перевищення ліміту.

Газ: чи будуть зміни в тарифах з 1 червня

Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 червня 2025 року, не можна обговорювати без згадки про газ.

Літо 2025 року розпочнеться без перегляду вартості газу. Оскільки Нафтогаз України, що забезпечує газом більшість побутових споживачів, утримуватиме тариф на рівні 7,96 грн/кубометр.

Ця ціна діятиме до 30 квітня 2026 року.

Інші постачальники також не змінювали ціни. Українці за червень будуть сплачувати від 7,79 грн до 9,99 грн/кубометр, залежно від газопостачальної компанії.

Тарифи на водопостачання з 1 червня

Українців, які цікавляться, якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 червня 2025 року, зокрема на воду, можна заспокоїти – суттєвих змін у платіжках за водопостачання з 1 червня не передбачено.

Наразі не планується підвищення тарифів на рівні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Тобто в рахунках за комуналку з 1 червня тарифи на воду залишаться на тому ж рівні, що був станом на 24 лютого 2022 року.

Водночас у деяких громадах місцева влада може підвищувати тарифи самостійно, без погодження з НКРЕКП. Тому вартість послуги може відрізнятися залежно від регіону.

Для того щоб дізнатися точну суму в платіжці за комуналку з 1 червня, українцям варто звертатися безпосередньо до своїх постачальників.

Тож тарифи на комунальні послуги з 1 червня не зазнають змін. На загальнодержавному рівні вартість електроенергії, газу, а також водопостачання не зміниться, але може відрізнятися локально.

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