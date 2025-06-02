Фокус на инвестициях и стратегиях: о чем говорили на форуме Forbes Money
30 мая прошла конференция Forbes Money. В фокусе были экономика, финансы, инвестиции во времена масштабных изменений.
Идти вперед, несмотря ни на что, с терпением и оптимизмом. Именно такой настрой транслировали 32 спикера со сцены.
Forbes Money: как прошла конференция
Министр финансов Сергей Марченко признает: бюджет-2024 требует пересмотра на 400-500 млрд грн, но не за счет повышения налогов.
— Сейчас самое время строить большие проекты, — уверен основатель Concorde Capital Игорь Мазепа.
Его компания уже в этом году вложит €120 млн в новые энергетические мощности. Что сдерживает большинство инвесторов от начала масштабных проектов? Доступ к проектному финансированию и отсутствие долгосрочной предсказуемости, но это не повод стоять в стороне, отметил член совета директоров BGV Group Management Алексей Тимофеев.
Он добавил, что “искать ниши, запускать пилоты с окупаемостью три-пять лет — это сегодня верный путь”.
— Я инвестирую — я в игре, — формула, которую озвучил основатель группы ТАС Сергей Тигипко.
В 2024-м его группа проинвестировала $140 млн. В 2025-м — план на $180 млн.
Совет предпринимателя: сохраняйте оптимизм, берегите имя, будьте терпеливыми.
— Мы дождемся момента, когда инвесторы вернутся — и мы продадим очень дорого. С уважением к нашим деньгам и к нашему труду, — сказал он.
Как принимаются решения о M&A в реальной жизни? Об этом говорили директор по бизнес-развитию Киевстара Зоя Дроншкевич и заместитель главы правления МХП Дмитрий Зозуля.
Они поделились критериями выбора компаний, которые стоит покупать, и ниш, которые выглядят перспективно.
– Большие соглашения не базируются на интуиции, – подчеркнул Владимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding Украина.
Вместе с Михаилом Шелембой, CEO DVL, и Василием Даниляком, CEO OKKO, он обсудил, как мыслят те, кто подписывает чеки на десятки миллионов. Расчеты. Стратегия. Логика. Три участника этой панели в 2024 году инвестировали суммарно около $500 млн.
Среди партнеров:
- Генеральный партнер: BGV
- Официальные партнеры: Метинвест, Банк Южный, Киевстар, Укрэксимбанк
- Партнер экспозоны: LEX by Nemiroﬀ
- Генеральный медиапартнер: Starlight Media
- Информационные партнеры: Новости.LIVE, KSE, Минфин, Finance.ua
Фото: Forbes