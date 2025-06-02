Фокус на инвестициях и стратегиях: о чем говорили на форуме Forbes Money

30 мая прошла конференция Forbes Money. В фокусе были экономика, финансы, инвестиции во времена масштабных изменений.

Идти вперед, несмотря ни на что, с терпением и оптимизмом. Именно такой настрой транслировали 32 спикера со сцены.

Forbes Money: как прошла конференция

Министр финансов Сергей Марченко признает: бюджет-2024 требует пересмотра на 400-500 млрд грн, но не за счет повышения налогов.

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— Сейчас самое время строить большие проекты, — уверен основатель Concorde Capital Игорь Мазепа.

Его компания уже в этом году вложит €120 млн в новые энергетические мощности. Что сдерживает большинство инвесторов от начала масштабных проектов? Доступ к проектному финансированию и отсутствие долгосрочной предсказуемости, но это не повод стоять в стороне, отметил член совета директоров BGV Group Management Алексей Тимофеев.

Он добавил, что “искать ниши, запускать пилоты с окупаемостью три-пять лет — это сегодня верный путь”.

— Я инвестирую — я в игре, — формула, которую озвучил основатель группы ТАС Сергей Тигипко.

В 2024-м его группа проинвестировала $140 млн. В 2025-м — план на $180 млн.

Совет предпринимателя: сохраняйте оптимизм, берегите имя, будьте терпеливыми.

— Мы дождемся момента, когда инвесторы вернутся — и мы продадим очень дорого. С уважением к нашим деньгам и к нашему труду, — сказал он.

Как принимаются решения о M&A в реальной жизни? Об этом говорили директор по бизнес-развитию Киевстара Зоя Дроншкевич и заместитель главы правления МХП Дмитрий Зозуля.

Они поделились критериями выбора компаний, которые стоит покупать, и ниш, которые выглядят перспективно.

– Большие соглашения не базируются на интуиции, – подчеркнул Владимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding Украина.

Вместе с Михаилом Шелембой, CEO DVL, и Василием Даниляком, CEO OKKO, он обсудил, как мыслят те, кто подписывает чеки на десятки миллионов. Расчеты. Стратегия. Логика. Три участника этой панели в 2024 году инвестировали суммарно около $500 млн.

Среди партнеров:

Генеральный партнер: BGV

BGV Официальные партнеры: Метинвест, Банк Южный, Киевстар, Укрэксимбанк

Метинвест, Банк Южный, Киевстар, Укрэксимбанк Партнер экспозоны : LEX by Nemiroﬀ

: LEX by Nemiroﬀ Генеральный медиапартнер : Starlight Media

: Starlight Media Информационные партнеры: Новости.LIVE, KSE, Минфин, Finance.ua

Фото: Forbes

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