Фокус на інвестиціях та стратегії: про що говорили на форумі Forbes Money

30 травня пройшла конференція Forbes Money. У фокусі були економіка, фінанси, інвестиції в часи карколомних змін.

Йти вперед, попри все, з терпінням і оптимізмом. Саме такий настрій транслювали 32 спікери зі сцени.

Forbes Money: як пройшла конференція

Міністр фінансів Сергій Марченко визнає: бюджет-2024 потребує перегляду на 400–500 млрд грн, але не за рахунок підвищення податків.

Зараз дивляться

– Зараз саме час будувати великі проєкти, – впевнений засновник Concorde Capital Ігор Мазепа.

Його компанія вже цьогоріч вкладе €120 млн у нові енергетичні потужності. Що стримує більшість інвесторів від започаткування масштабних проєктів? Доступ до проектного фінансування та відсутність довгострокової передбачуваності, але це не привід стояти осторонь, зауважив член ради директорів BGV Group Management Олексій Тимофєєв.

Він зауважив, що “шукати ніші, запускати пілоти з окупністю три–п’ять років – це сьогодні вірний шлях”.

– Я інвестую – я в грі, – формула, яку озвучив засновник групи ТАС Сергій Тігіпко. У 2024-му його група проінвестувала $140 млн. У 2025-му – план на $180 млн.

Порада підприємця: зберігайте оптимізм, бережіть ім’я, будьте терплячими.

– Ми дочекаємось моменту, коли інвестори повернуться – і ми продамо дуже дорого. З повагою до наших грошей і до нашої праці, – сказав він.

Як ухвалюються рішення про M&A в реальному житті? Про це говорили директорка з бізнес-розвитку Київстару Зоя Дроншкевич і заступник голови правління МХП Дмитро Зозуля.

Вони поділились критеріями вибору компаній, які варто купувати, і ніш, що виглядають перспективно.

– Великі угоди не базуються на інтуїції, – наголосив Володимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding Україна.

Разом із Михайлом Шелембою, CEO DVL, та Василем Даниляком, CEO OKKO, він обговорив, як саме мислять ті, хто підписує чеки на десятки мільйонів. Розрахунки. Стратегія. Логіка. Троє учасників цієї панелі у 2024 році інвестували сумарно близько $500 млн.

Серед партнерів:

Генеральний партнер: BGV

BGV Офіційні партнери: Метінвест, Банк Південний, Київстар, Укрексімбанк

Метінвест, Банк Південний, Київстар, Укрексімбанк Партнер експозони: LEX by Nemiroﬀ

LEX by Nemiroﬀ Генеральний медіапартнер: Starlight Media

Starlight Media Інформаційні партнери: Новини.LIVE, KSE, Мінфін, Finance.ua

Фото: Forbes

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