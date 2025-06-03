В рекламе медпрепаратов выявили 96 нарушений — Госпродпотребслужба

В первом квартале 2025 года специалисты Госпродпотребслужбы зафиксировали 96 нарушений в сфере рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и методов лечения, за которые было наложено штрафов на сумму более 255 тысяч гривен.

Манипуляции, которые могут дорого стоить

В Госпродпотребслужбе напоминают, что реклама медицинских товаров и услуг должна быть максимально точной, достоверной и соответствовать действующему законодательству, так как она непосредственно влияет на решения граждан о своем здоровье.

— Наиболее распространенные нарушения в рекламе — это отсутствие предупреждения о вредности самолечения, привлечение врачей и других медицинских работников к рекламным материалам, а также использование манипулятивных утверждений о “лечебных свойствах” диетических добавок. Такие действия вводят потребителей в заблуждение и могут нанести вред их здоровью, — подчеркнул заместитель главы Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Согласно статье 21 Закона Украины О рекламе, запрещено:

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создавать впечатление, что консультация с врачом не является необходимой;

гарантировать эффективность лекарственных средств;

использовать изображения медицинских работников без их письменного согласия;

адресовать рекламу лекарственных средств детям.

Отдельное внимание специалисты обращают на случаи, когда диетические добавки или косметические средства позиционируются как препараты с лечебным действием, что является нарушением норм рекламного законодательства и потенциально опасно для потребителей.

В службе также отмечают, что за последние месяцы увеличилось количество жалоб на рекламу в интернете, в частности в социальных сетях, где трудно отследить правдивость информации и идентифицировать рекламодателя.

Производителей рекламы призывают ответственно относиться к содержанию рекламных сообщений, а потребителей просят критически оценивать рекламную информацию и в случае сомнений обращаться в органы государственного контроля.

Источник: Госпродпотребслужба

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