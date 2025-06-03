У рекламі медпрепаратів виявили 96 порушень — Держпродспоживслужба

У першому кварталі 2025 року фахівці Держпродспоживслужби зафіксували 96 порушень у сфері реклами лікарських засобів, медичних виробів та методів лікування, за які було накладено штрафів на суму понад 255 тисяч гривень.

Маніпуляції, які можуть дорого коштувати

У Держпродспоживслужбі нагадують, що реклама медичних товарів і послуг повинна бути максимально точною, достовірною та відповідати чинному законодавству, адже вона безпосередньо впливає на рішення громадян щодо свого здоров’я.

—Найпоширеніші порушення в рекламі — це відсутність попередження про шкідливість самолікування, залучення лікарів та інших медичних працівників до рекламних матеріалів, а також використання маніпулятивних тверджень про “лікувальні властивості” дієтичних добавок. Такі дії вводять споживачів в оману та можуть завдати шкоди їхньому здоров’ю, — наголосив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Відповідно до статті 21 Закону України Про рекламу, заборонено:

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створювати враження, що консультація з лікарем не є необхідною;

гарантувати ефективність лікарських засобів;

використовувати зображення медичних працівників без їхньої письмової згоди;

адресувати рекламу лікарських засобів дітям.

Окрему увагу фахівці звертають на випадки, коли дієтичні добавки або косметичні засоби позиціонують як препарати з лікувальною дією, що є порушенням норм рекламного законодавства та потенційно небезпечно для споживачів.

У службі також зазначають, що за останні місяці збільшилася кількість скарг на рекламу в інтернеті, зокрема у соціальних мережах, де важко відстежити правдивість інформації та ідентифікувати рекламодавця.

Виробників реклами закликають відповідально ставитися до змісту рекламних повідомлень, а споживачів просять критично оцінювати інформацію та за наявності сумнівів звертатися до органів державного контролю.

Джерело: Держпродспоживслужба

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