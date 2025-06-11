Какой будет пенсия при зарплате 15 000 гривен: расчет и нюансы

Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально для каждого человека при ее назначении и зависит от нескольких основных факторов. Наибольшее значение имеют продолжительность страхового стажа и уровень официальной заработной платы лица, которое выходит на пенсию.

Факты ICTV выяснили, какой будет пенсия при зарплате 15 000 гривен.

Как исчисляется размер пенсии

Основное правило простое: чем выше официальная зарплата и больше страховой стаж, тем большую пенсию можно ожидать.

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Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин рассказал Фактам ICTV, как рассчитывается пенсия.

В основе лежит формула, определенная статьей 27 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании:

П = Зп × Кс

где:

П — размер пенсии;

Зп — заработная плата (доход), которая учитывается при исчислении пенсии. Она определяется как произведение средней зарплаты в стране за три года перед пенсией и индивидуального коэффициента зарплаты пенсионера;

Кс — коэффициент страхового стажа.

Средняя зарплата (Зп) берется за последние три года перед выходом на пенсию — именно с нее уплачивались страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты вычисляется как отношение заработка конкретного лица в каждом месяце к средней зарплате по Украине за тот же месяц. Этот коэффициент учитывается за все годы работы, начиная с июля 2000 года.

Влияние страхового стажа на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа (Кс) вычисляется как общее количество месяцев стажа, разделенное на 1 200.

Приблизительная оценка: каждый год стажа добавляет около 1% от зарплаты. Например:

30 лет стажа = коэффициент 0.3 (30%)

40 лет стажа = коэффициент 0.4 (40%) и т.д.

На какую пенсию можно рассчитывать при зарплате 15 000 гривен

Точно определить, сколько будет пенсии при зарплате в 15000 гривен, ведь при расчете учитывается индивидуальный коэффициент зарплаты за каждый месяц работы (начиная с 2000 года) и средний уровень зарплаты в Украине за последние три года перед выходом на пенсию.

Однако можно сделать приблизительный расчет, и узнать, на какую пенсию рассчитывать при зарплате 15000 гривен.

По информации Пенсионного фонда Украины, в 2025 году для исчисления пенсии используется средняя заработная плата за 2022-2024 годы, которая составляет 15 057,09 грн. Именно она служит ориентиром при определении пенсионных выплат.

Представим, что ваша зарплата в апреле составляла 15 000 грн, а средняя зарплата по стране в том же месяце была 19 856,19 грн (по данным ПФУ). В таком случае ваш коэффициент зарплаты за апрель 2025 года будет равен:

15 000 ÷ 19 856,19 ≈ 0,76

Однако для расчета используется среднее значение коэффициента за весь период с 2000 года. Допустим, этот коэффициент у вас в среднем равен 0,9.

Ориентировочный расчет

Предположим, у вас 35 лет страхового стажа, что соответствует норме для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году.

Коэффициент стажа:

35 лет × 12 месяцев ÷ 1200 = 0,35

Расчет зарплаты с учетом индивидуального коэффициента:

15 057,09 грн × 0,9 = 13 551 грн

Размер пенсии:

13 551 грн × 0,35 = ≈ 4 743 грн

Как повысить пенсию

Чтобы повысить свою будущую пенсию, важно влиять на два ключевых фактора — страховой стаж и уровень официальной заработной платы.

Чем больше лет страхового стажа, тем выше будет коэффициент, используемый в расчете пенсии. Например, каждый год добавляет примерно 1% к пенсии.

Чем выше ваша официальная зарплата по сравнению со средней по стране, тем больше будет индивидуальный коэффициент зарплаты, что напрямую влияет на размер выплат.

Итак, чтобы в будущем получать достойную пенсию, следует:

работать официально, с регулярной уплатой взносов в Пенсионный фонд;

выбирать работодателей, которые оформляют работников официально;

стремиться к заработной плате, выше средней по стране.

Именно сочетание длительного официального стажа и высокого уровня «белой» зарплаты позволит обеспечить себе большую пенсию в будущем.

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