Якою буде пенсія при зарплаті 15 000 гривень: розрахунок та нюанси

Розмір пенсії за віком в Україні визначається індивідуально для кожної людини під час її призначення та залежить від кількох основних чинників. Найбільше значення мають тривалість страхового стажу та рівень офіційної заробітної плати особи, яка виходить на пенсію.

Факти ICTV з’ясували, якою буде пенсія при зарплаті 15 000 гривень.

Як обчислюється розмір пенсії

Основне правило просте: чим вища офіційна зарплата та більший страховий стаж, тим більшу пенсію можна очікувати.

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Експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів Фактам ICTV, як саме розраховується пенсія.

В основі лежить формула, визначена статтею 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування:

П = Зп × Кс

де:

П – розмір пенсії;

Зп – заробітна плата (дохід), яка враховується при обчисленні пенсії. Вона визначається як добуток середньої зарплати в країні за три роки перед пенсією та індивідуального коефіцієнта зарплати пенсіонера;

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Середня зарплата (Зп) береться за останні три роки перед виходом на пенсію — саме з неї сплачувалися страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати обчислюється як відношення заробітку конкретної особи в кожному місяці до середньої зарплати по Україні за той самий місяць. Цей коефіцієнт враховується за всі роки роботи, починаючи з липня 2000 року.

Вплив страхового стажу на пенсію

Щоб вийти на пенсію у 60 років у 2025 році, необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу (Кс) обчислюється як загальна кількість місяців стажу, поділена на 1 200.

Приблизна оцінка: кожен рік стажу додає близько 1% від зарплати. Наприклад:

30 років стажу = коефіцієнт 0.3 (30%)

40 років стажу = коефіцієнт 0.4 (40%) тощо.

На яку пенсію можна розраховувати при зарплаті 15 000 гривень

Точно визначити, скільки буде пенсії при зарплаті в 15000 гривень, адже при розрахунку враховується індивідуальний коефіцієнт зарплати за кожен місяць роботи (починаючи з 2000 року) та середній рівень зарплати в Україні за останні три роки перед виходом на пенсію.

Проте можна зробити приблизний розрахунок, та дізнатися, на яку пенсію розраховувати при зарплаті 15000 гривень.

За інформацією Пенсійного фонду України, у 2025 році для обчислення пенсії використовується середня заробітна плата за 2022–2024 роки, яка становить 15 057,09 грн. Саме вона слугує орієнтиром при визначенні пенсійних виплат.

Уявімо, що ваша зарплата у квітні становила 15 000 грн, а середня зарплата по країні в тому ж місяці була 19 856,19 грн (за даними ПФУ). У такому випадку ваш коефіцієнт зарплати за квітень 2025 року дорівнюватиме:

15 000 ÷ 19 856,19 ≈ 0,76

Проте для розрахунку використовується середнє значення коефіцієнта за весь період з 2000 року. Припустимо, цей коефіцієнт у вас в середньому дорівнює 0,9.

Орієнтовний розрахунок

Припустимо, у вас 35 років страхового стажу, що відповідає нормі для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році.

Коефіцієнт стажу:

35 років × 12 місяців ÷ 1200 = 0,35

Розрахунок зарплати з урахуванням індивідуального коефіцієнта:

15 057,09 грн × 0,9 = 13 551 грн

Розмір пенсії:

13 551 грн × 0,35 = ≈ 4 743 грн

Як підвищити пенсію

Щоб підвищити свою майбутню пенсію, важливо впливати на два ключові чинники — страховий стаж і рівень офіційної заробітної плати.

Чим більше років страхового стажу, тим вищим буде коефіцієнт, що використовується в розрахунку пенсії. Наприклад, кожен рік додає приблизно 1% до пенсії.

Чим вищою є ваша офіційна зарплата порівняно із середньою по країні, тим більшим буде індивідуальний коефіцієнт зарплати, що напряму впливає на розмір виплат.

Отже, щоб у майбутньому отримувати гідну пенсію, слід:

працювати офіційно, із регулярною сплатою внесків до Пенсійного фонду;

обирати роботодавців, які оформляють працівників офіційно;

прагнути до заробітної плати, вищої за середню по країні.

Саме поєднання тривалого офіційного стажу та високого рівня “білої” зарплатні дозволить забезпечити собі більшу пенсію у майбутньому.

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