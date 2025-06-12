Нові штрафи ПДР 2025: чи буде підвищення з 1 липня 2025 року

В інтернеті поширюється інформація про запровадження з 1 липня нових штрафів для водіїв за порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Чи будуть запроваджені нові штрафи за порушення ПДР, правда це чи ні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи підвищать штрафи за порушення ПДР в Україні з 1 липня 2025

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram зазначив, що наразі нові штрафи за порушення ПДР від 1 липня 2025 року не запроваджуються, наразі відповідних змін не було ухвалено.

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Він наголосив, що варто орієнтуватися лише на перевірену інформацію з офіційних джерел та уникати поширення фейків.

— Про будь-які зміни в законодавстві щодо адміністративної відповідальності за порушення ПДР чи громадського порядку ми обов’язково повідомлятимемо на наших офіційних ресурсах, — зазначив Олексій Білошицький.

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