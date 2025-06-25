Сколько будет пенсия при зарплате в 30 000 гривен: пример расчета

Пенсия — важная составляющая финансового будущего каждого украинца. В современных условиях изменений в законодательстве следует понимать, как именно начисляется пенсия, от чего зависит ее размер и какие условия нужно выполнить для выхода на пенсию.

Факты ICTV выяснили, сколько будет пенсии при зарплате в 30 000 гривен и как ее рассчитать.

Что нужно знать о начислении пенсии

Формула расчета пенсии закреплена в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (ст. 27):

Сейчас смотрят

П = Зп × Кс,

где:

П — размер пенсии,

Зп — средняя заработная плата застрахованного лица,

Кс — коэффициент страхового стажа.

Как высчитывается коэффициент зарплаты

Средняя зарплата берется за период с 1 июля 2000 года до даты выхода на пенсию. Ежемесячный доход человека сравнивается со средней зарплатой по стране, определяется индивидуальный коэффициент, и из него высчитывается среднее значение.

Например, если ваша зарплата соответствовала средней по Украине — коэффициент составляет 1,0.

Влияет ли стаж на размер пенсии

Да. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, нужно иметь минимум 32 года страхового стажа.

Коэффициент стажа — это частное от деления количества месяцев стажа на 1200 (100 лет × 12 месяцев):

20 лет = 0,20

30 лет = 0,30

40 лет = 0,40

На какую пенсию рассчитывать при зарплате 30 000 гривен

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2025 году при расчете пенсии учитывается средняя заработная плата за 2022-2024 годы, которая на сегодня составляет 15 057,09 грн. Именно эта сумма используется как база для исчисления пенсионных выплат.

Если в апреле вы получили 30 000 гривен, а средняя зарплата по стране за этот месяц составила 19 856,19 грн (по данным Пенсионного фонда Украины), тогда ваш индивидуальный коэффициент для этого месяца исчисляется так:

30 000 ÷ 19 856,19 ≈ 1,51

То есть за апрель вам будет засчитан коэффициент 1,51, что свидетельствует о том, что ваша зарплата была в полтора раза выше средней по стране. Такой коэффициент рассчитывается за каждый месяц и выводится его среднее значение.

Предположим, что ваша зарплата всегда была примерно в 2 раза выше средней. Тогда коэффициент зарплаты для вас будет 2,0.

Также предположим, что у вас 35 лет страхового стажа, что соответствует стандартным условиям выхода на пенсию в 60 лет. В таком случае коэффициент страхового стажа рассчитывается так:

(35 × 12) ÷ 1200 = 0,35

Рассчитаем, какой будет пенсия при зарплате 30 000 гривен:

15 057,09 × 2,0 = 30 114,18 грн — это условная зарплата для формулы.

30 114,18 × 0,35 ≈ 10 540 грн — ориентировочная ежемесячная пенсия.

Как увеличить пенсию

Пенсию можно повысить, влияя на три основные составляющие формулы ее расчета. Каждый из этих факторов напрямую влияет на размер будущих выплат.

Коэффициент страхового стажа определяет, какой процент от расчетной пенсионной базы вы получите. Он зависит от общей продолжительности вашего официального трудового стажа.

За каждый год стажа добавляется около 1% к пенсии. Чем больше лет вы работали легально, тем больше будет этот коэффициент — а значит, и ваша пенсия.

Индивидуальный коэффициент зарплаты — это соотношение вашего заработка к средней зарплате по стране за весь трудовой период.

Если вы получали зарплату выше средней, этот коэффициент также будет выше. Например, заработная плата, вдвое превышающая среднюю, дает коэффициент 2,0, что практически удваивает расчетную базу пенсии по сравнению с теми, кто получал среднюю зарплату.

Средняя зарплата по стране за последние три года постоянно обновляется и является основой для исчисления пенсии. Если средняя зарплата в стране растет, это положительно влияет на пенсионные выплаты тем, кто выходит на пенсию позже. Например, в 2025 году этот показатель составляет 15 057 грн. Если в 2026-2027 годах он вырастет, это автоматически повысит и будущие пенсии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.