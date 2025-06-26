Будут ли доплаты в ВСУ в июле 2025 года: что известно о начислениях

В сети интернет активно распространяется информация об увеличении размера денежного обеспечения для военных с 1 июля 2025 года.

Возрастет ли военное обеспечение ВСУ и каких изменений ожидать в июле 2025 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Будут ли доплаты ВСУ в июле 2025 года

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии Фактам ICTV отметила, что, учитывая текущую ситуацию с привлечением населения в состав силовых структур, вопросы денежного обеспечения приобретают масштабное значение.

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— Проанализировав нормативно-правовые акты, можно сделать вывод, что пока никаких изменений в выплатах денежного обеспечения и составляющих заработной платы наших военных нет, — говорит эксперт.

Вопрос выплат денежного обеспечения регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 704 от 30 августа 2017 года О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц и постановлением Кабинета Министров Украины № 103 от 21 февраля 2018 года О перерасчете пенсий лицам, уволенным с военной службы, и некоторым другим категориям лиц или постановлением Кабинета Министров Украины №988 от 11 ноября 2015 года О денежном обеспечении полицейских Национальной полиции.

Итак, денежное обеспечение начисляется и выплачивается согласно этим постановлениям.

Кроме того, существуют доплаты за специальные задания, награды и пребывание в зоне боевых действий.

Елена Воронкова отмечает, что к изменениям можно отнести то, что планируется индексация денежного обеспечения из-за того, что порог инфляции пересек границу в 103%.

— Однако, посчитав возможную выгоду относительно этого факта можно прийти к выводу, что увеличение произойдет на сумму 100-150 грн. Поэтому, учитывая даже размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц 3028 грн на 2025 год, сумма увеличения денежного обеспечения не кажется существенной, — говорит эксперт.

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