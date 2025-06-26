Чи будуть доплати в ЗСУ у липні 2025 року: що відомо про нарахування

У мережі інтернет активно поширюється інформація щодо збільшення розміру грошового забезпечення для військових з 1 липня 2025 року.

Чи зросте військове забезпечення ЗСУ та яких змін очікувати у липні 2025 року — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи будуть доплати ЗСУ в липні 2025 року

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова у коментарі Фактам ICTV зазначила, що, враховуючи поточну ситуацію з залученням населення до складу силових структур, питання щодо грошового забезпечення набувають масштабного значення.

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— Проаналізувавши нормативно правові акти, можна дійти висновку, що наразі немає змін щодо виплат грошового забезпечення та складників заробітної плати наших військових, — каже експерт.

Питання виплат грошового забезпечення регулюється постановою Кабінету Міністрів України № 704 від 30 серпня 2017 року Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб та постановою Кабінету Міністрів України № 103 від 21 лютого 2018 року Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб або постановою Кабінету Міністрів України №988 від 11 листопада 2015 року Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції.

Отже, грошове забезпечення нараховується та виплачується згідно з цими постановами.

Крім того, існують доплати за спеціальні завдання, нагороди та перебування у зоні бойових дій.

Олена Воронкова зазначає, що планується індексація грошового забезпечення через те, що поріг інфляції перетнув межу у 103%.

— Однак, порахувавши можливу вигоду відносно цього факту можна дійти висновку, що збільшення відбудеться на суму 100-150 грн. Тому, враховуючи навіть розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 3028 грн на 2025 рік, сума збільшення грошового забезпечення не здається суттєвою, — каже експерт.

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