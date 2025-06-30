Около $1,7 млрд от Канады: Украина получила очередной транш в рамках инициативы ERА

В рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Украина получила второй транш финансовой помощи от Канады в размере 2,3 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США).

Украина получила от Канады около $1,7 млрд: что известно

Украина получила очередную финансовую помощь от Канады в размере около 1,7 млрд долларов США.

Благодаря международной координации, в 2025 году Украина уже получила примерно 17,6 млрд долларов США за счет ресурсов, обездвиженных в рамках санкционной политики против РФ.

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Механизм ERA стал реальным инструментом привлечения агрессора к финансовой ответственности за военные преступления.

— Благодарен Канаде и всем, кто присоединился к этой программе. Настаиваем на полной конфискации замороженных средств РФ. Они нужны для выплаты компенсаций пострадавшим от агрессии и для восстановления нашего государства. Это также будет актом справедливости для предупреждения агрессивных войн в будущем, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что в 2025 году ЕС планирует выделить Украине €30,6 млрд: €3,5 млрд уже выплачено в рамках Механизма помощи Украине, а еще €7 млрд поступят в рамках инициативы G7 ERA.

Напомним, что ERA — это международная инициатива, которая позволяет странам-донорам предоставлять Украине кредиты, которые в перспективе будут погашены из доходов, полученных от замороженных российских активов. Общий объем программы оценивается в $50 млрд.

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