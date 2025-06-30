Близько $1,7 млрд від Канади: Україна отримала черговий транш у межах ініціативи ERA

У межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Канади обсягом 2,3 млрд канадських доларів (близько 1,7 млрд доларів США).

Україна отримала від Канади близько $1,7 млрд: що відомо

Україна отримала чергову фінансову допомогу від Канади розміром близько 1,7 млрд доларів США.

Завдяки міжнародній координації, у 2025 році Україна вже отримала приблизно 17,6 млрд доларів США за рахунок ресурсів, знерухомлених у межах санкційної політики проти РФ.

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Механізм ERA став реальним інструментом притягнення агресора до фінансової відповідальності за воєнні злочини.

— Вдячний Канаді та усім, хто долучився до цієї програми. Наполягаємо на повній конфіскації заморожених коштів РФ. Вони потрібні для виплати компенсацій постраждалим від агресії та для відбудови нашої держави. Це також буде актом справедливості для запобігання агресивним війнам у майбутньому, — заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році ЄС планує виділити Україні €30,6 млрд: €3,5 млрд уже виплачено в межах Механізму допомоги Україні, а ще €7 млрд надійдуть у межах ініціативи G7 ERA.

Нагадаємо, що ERA — це міжнародна ініціатива, яка дозволяє країнам-донором надавати Україні кредити, які в перспективі будуть погашені з прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Загальний обсяг програми оцінюється до $50 млрд.

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