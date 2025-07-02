Що буде з курсом євро до кінця 2025 року: пояснення НБУ

Наприкінці червня спостерігалося стрімке падіння долара, водночас євро побило новий рекорд.

За даними НБУ, станом на 2 липня 2025 року одне євро коштувало 49,41 грн. Наразі це історичний максимум.

Чи впаде курс євро до кінця 2025 року — детальніше читайте в матеріалі.

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Яким буде курс євро до кінця 2025 року — прогноз

Валютою курсової прив’язки гривні є долар США. Курс гривні до долара визначається на основі торгів на міжбанківському валютному ринку.

Курс гривні до інших валют, зокрема до євро, визначається на основі кроскурсів. Тобто вираховується зміна курсу євро до долара та, відповідно, зміна курсу долара до гривні, повідомили у пресслужбі Національного банку України на запит Фактів ICTV.

Останнім часом спостерігається послаблення долара стосовно інших валют. Це один із наслідків тарифних протистоянь у світі та зростання волатильності на фінансових ринках, зокрема коливань валютних курсів.

Як наслідок, попри відносну стабільність курсу до долара, до євро гривня послабилася. Причина цього — коливання курсу європейської валюти до долара.

— Подальша динаміка курсу гривні до євро визначатиметься коливаннями курсу пари долар / євро на світових ринках, — зазначають у НБУ.

Національний банк не прогнозує курс гривні до іноземних валют і не має кількісних цілей щодо його рівня.

Завданням НБУ є збереження стійкої ситуації на валютному ринку. Йдеться про такі коливання курсу в обидва боки, які не загрожуватимуть поверненню інфляції до цілі НБУ 5% на горизонті політики. І таке завдання виконується.

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